DRK-Kita Langenholthausen: Wie heimische Volksbank hilft

Langenholthausen. Große Freude bei der Kita Langenholthausen. Das Crowdfunding war erfolgreicher als gedacht. Wie viele Leute Geld gaben, wie die Volksbank hilft.

Geschafft! Gut 10.000 Euro für Bewegungselemente des DRK-Familienzentrums sind nach Angaben von Volksbank-Sprecherin Annabell Steiner zusammengekommen. 164 Menschen unterstützten Crowdfunding-Projekt auf „Viele schaffen mehr“-Plattform der heimischen Genossenschaftsbank.

Punktlandung

„Eine Punktlandung“ (Steiner) ist dem Elternbeirat des DRK Familienzentrums Langenholthausen bei seinem Crowdfunding-Projekt gelungen. Ziemlich genau 10.000 Euro sammelte das Team um die Vorsitzende Lena Vorsmann für neue Spiel- und Bewegungselemente im Außenbereich der Kita. Inzwischen übergab Volksbank-Kundenberater Markus Müller den symbolischen Scheck.

Rückblende. Kurz vor Weihnachten hatte sich der Elternbeirat für den innovativen Finanzierungsweg entschieden, um die benötigten 9.350 Euro für spiel- und bewegungsfördernde Elemente zu sammeln. Er begeisterte die übrigen Eltern und Erzieherinnen für das Projekt – und die wiederum Tanten, Onkel, Großeltern, Freunde und viele andere Menschen aus Dorf und Umgebung.

90 Tage später freuen sich Initiatoren und Mitstreiter darüber, dass 650 Euro mehr als erforderlich zusammenkamen: genau 10.000,50 Euro. 164 Unterstützer gaben Geld - manche gleich mehrfach.

Wie die Volksbank hilft

„Dass sogar 106 Prozent zusammengekommen sind, hat uns alle völlig begeistert. So haben wir nun noch ein bisschen mehr Geld, das in die Neuanschaffung von Bewegungselementen und Geräteinstallationen in der sanierungsbedürftigen Turnhalle der Kita fließen wird“, berichtet Lena Vorsmann.

Volksbank-Kundenberater und Balves Teamsprecher Markus Müller sagt: „Als Volksbank haben wir 1.750 Euro zu diesem Projekt beigesteuert. Wir bezuschussen beim Crowdfunding nicht nur jede Unterstützungszahlung von mindestens fünf Euro mit weiteren fünf Euro, wir unterstützen hier jedes Vereinsprojekt mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von zehn Prozent des Spendenziels.“