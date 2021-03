DRK zieht Bilanz:Bis Samstag1000 Tests

Balve. „Wenn wir am Samstag durch sind, haben wir mehr als 1000 Test in den ersten zwei Wochen durchgeführt“: Diese Bilanz des Corona-Testzentrums in der Hauptschule hat DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer am Mittwochnachmittag gezogen. Seit Mittwochnachmittag sind keine Reservierungen mehr für diese Woche möglich: ausgebucht. Zugleich aber können Bürger ab sofort die Buchungen für die kommende Kalenderwoche 14 via balve.de oder via Balve-App vornehmen. Bernhard Krämer: „Die Abläufe festigen sich, und bis auf sehr kleine Probleme läuft alles rund und harmonisch.“