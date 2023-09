Düser-Park: Das sagt Balves Pfarrarchivar Rudolf Rath dazu

Balve. Die Debatte um die Benennung des Parks vor der St.-Blasius-Kirche geht weiter. Balves Pfarrarchivar Rudolf Rath meldet sich zu Wort.

Der Park vor der St.-Blasius-Kirche in Balve ist vom Ratsausschuss ESDS überraschend doch nach der verstorbenen sozial engagierten Apothekerin Elisabeth Düser benannt worden. In der Sitzung folgte die CDU-Mehrheitsfraktion dem Antrag von Heimwacht und Kirchenvorstand. Zuvor hatte die Union ablehnend reagiert. Der Kirchenvorstand hatte im Namen der Grundstückseigentümerin Kirchengemeinde St. Blasius darauf bestanden, dass der Park, wie in einem Vertrag mit der Stadt Balve festgeschrieben, nur einvernehmlich benannt werden dürfe. Zur der Entscheidung des Ausschusses schreibt der ehrenamtliche Archivar des Pfarrarchivs, Rudolf Rath, einen Leserbrief.

+++ ESDS STIMMT PARK-BENENNUNG NACH ELISABETH DÜSER +++

Apothkerin Elisabeth Düser galt wegen ihrer menschenfreundlichen Art als "Engel von Balve". Foto: Ludger Terbrüggen / Heimwacht Balve

„Der Ratsausschuss ESDS beschloss auf Antrag der Heimwacht Balve, den zentralen Platz an der katholischen Pfarrkirche nach der Apothekerin Elisabeth Düser zu benennen. Alexander Schulte, Fraktionsvorsitzender der CDU, wies aber in der Ausschusssitzung darauf hin: (laut CDU Balve, Internet): ,... Es muss hier schon erlaubt sein, auch andere Benennungen in Erwägung zu ziehen...’

Tatsächlich verdanken wir die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt zahlreichen, inzwischen verstorbenen Persönlichkeiten: Balve ist weit mehr als heute! Deshalb hatte ich den Initiatoren der Heimwacht frühzeitig einige verdienstvolle Männer und Frauen unserer Stadtgeschichte für diesen ,Murmkepark’ (Volksmund) vorgeschlagen, beispielhaft und nicht als Ersatz, sondern zur Ergänzung ihres Einzelvorschlags. Bei den beiden Initiatoren der Heimwacht fanden sie kein Gehör, ihr Weg führte unbeirrbar weiter, bis hin zu Beschlüssen von Heimwacht und Kirchenvorstand. Hoffentlich bleibt dies ein einmaliger Vorgang!







Ratsausschuss ESDS: Mit vier Personen ist die Heimwacht im Zuschauerraum vertreten. Sie hat sich erfolgreich für die Benennung des Kirchparks vor St. Blasius nach Elisabeth Düser eingesetzt. Foto: jürgen overkott / WP

Nun wünsche ich den Heimwächtern ,rechtes Augenmaß’ bei ihren Vorschlägen zur Kennzeichnung dieser zentralen öffentlichen Fläche mit Würdigung der Namensgeberin. Hier ist Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit gefragt, denn ,Balve ist weit mehr als heute’; die jetzige Bedeutung unserer Stadt verdanken wir vielen bisher ungenannten, aber ,ehrenswerten’ Persönlichkeiten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve