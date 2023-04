Ehepaar Anneliese & Theo Schmitz feiert Diamantene Hochzeit

Balve. Ein seltener Ehejubiläum feiern Anneliese und Theo Schmitz. Am Anfang stand eine Schiffsschaukel.

Am 26. April vor genau 60 Jahren gaben sich Anneliese und Theo Schmitz das Ja-Wort. Das stadtbekannte Balver Ehepaar feiert seine Diamantene Hochzeit.

„Wir haben uns 1960 auf der Herbstkirmes in Karlsruhe kennengelernt“, erinnerte sich Theo Schmitz. „Anneliese saß auf der Schiffsschaukel, und ich war davor mit einem Freund zum Feiern. Da ist sie mir direkt ins Auge gefallen, und ich habe allen Mut zusammengenommen und sie einfach angesprochen.“

Und so fanden die beiden zusammen und gaben sich am 26. April 1963 in Karlsruhe das Eheversprechen. „Gefeiert haben wir damals nur im kleinen Kreis“, erzählte Anneliese Schmitz. „Wir hatten zu der Zeit ja kaum Geld. Dafür haben wir unsere silberne Hochzeit ganze acht Tage mit der ganzen Familie hier groß bei uns in Balve in unseren großen und gemütlichen Wintergarten gefeiert“, so die beiden Jubilare.

1964 ging es dann, wie schon lange geplant, nach Balve, um zu Tante Mathilda zu ziehen. Mit dabei: ihr Sohn Wolfram, er kam 1963 zur Welt. 1965 bekam er eine Schwester: Carola. Die ersten Jahre in Balve waren für das junge Ehepaar nicht einfach.

Anneliese Schmitz war gelernte Einzelhandelskauffrau. Ihre Ausbildung kam ihr zu gute, als sie im November 1990 ihr Weinhaus eröffnete – und kurzerhand ein Hobby zum Beruf machte. Das Geschäft wird seit 2011 von Wolfram und Birgit Schmitz geführt.

Theo Schmitz hatte eine Zimmermannsausbildung, später hatte er sich weitergebildet. Er war lange als Lehrer tätig.

Die beiden zog es Anfang der 70er Jahre in ihrer Freizeit zum Schauspiel, In einer neu entstandenen VHS-Laienspielgruppe unter Gerhard Gruschka spielten Anneliese und Theo Schmitz ihr erstes Theaterstück mit dem Titel „Der Dorfteufel“. Zehn Jahre lang steckten beide, noch unter der Leitung von Werner Traud, viel Arbeit in das Laienspiel des Balver Festspielvereins.

Für Anneliese Schmitz ist das Diamantene Ehejubiläum der zweite große Anlass zum Feiern. Mitte März ist langjährige SPD-Kommunalpolitikerin und erste stellvertretende Bürgermeisterin 80 Jahre alt geworden. Gefeiert wird aber lediglich im kleinen Kreis der Familie.

Die Westfalenpost gratuliert einem Ehepaar, das in Balve durch seine vielen Aktivitäten in der kulturellen und auch in der politischen Szene lange Zeit ein Signal gesetzt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve