Saisonabschluss Ehrenamtskneipe Beckum: Wer will mit Bike-Team feiern?

Beckum. Beckums Biker haben etwas zu feiern - und laden zum Mitfeiern ein. Das Datum, der Ort, die Organisatoren.

Die nächste Beckumer Ehrenamtskneipe findet am kommenden Freitag, 25. August, im Musikheim des Musikvereins Beckum und somit nicht, wie eigentlich geplant, in der Schützenhalle statt. Das teilte CDU-Ratsherr David Bathe mit. „Die ,Beckumer Biker’, welche beim Stadtradeln wiederholt sehr erfolgreich waren, werden sich ebenfalls zum ,Saisonabschluss’ und Einholen der Siegprämien in der Ehrenamtskneipe treffen“, hieß es weiter. Gereicht werden isotonische Getränke ohne und mit Alkohol. Außerdem wird der Grill angeworfen, um die Kohlehydratspeicher wieder aufzufüllen.

