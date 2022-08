Ehrenamtskneipe: Beckums Wehr löscht erfolgreich Durst

Beckum. Der Termin war clever gewählt. Die dritte Ehrenamtskneipe in Beckum profitierte von einem Wochenende ohne Veranstaltung. Wie geht es weiter?

Ehrenamtskneipe Nummer drei: Diesmal war der Förderverein der Löschgruppe Hönnetal dran. Lukas Busche & Co. hatten sich am Samstagabend gewissermaßen in der Hinselbar des SuS Beckum eingemietet – an einem Wochenende ohne Schützenfest im Stadtgebiet. Würde die Rechnung aufgehen?

Tatsächlich hatte Beckums Feuerwehr einen guten Riecher. Bereits am frühen Abend stellte Lukas Busche erfreut fest: „Es herrscht reges Treiben an der Hinsel-Bar.“

Ehrenamtskneipe der Feuerwehr Beckum in der Hinselbar des SuS Beckum. Dabei ging es um die Wurst. Foto: Lukas Busche / Feuerwehr Beckum

Im Vorfeld hatte sich auch die Frage gestellt, ob es den Veranstaltern gelingen würde, Publikum anderer Vereine auf die Hinsel zu locken. Auch in dieser Hinsicht war die Sorge unbegründet. „Es waren aus allen Vereinen Besucher da“, freute sich Lukas Busche. Mehr noch: Obendrein kam Publikum aus dem Dorf, das keinem Verein angehört.

Lukas Busche war nach dem Abend doppelt erleichtert. Denn am Morgen waren Einsatzkräfte aus Beckum dabei, einen Garagenbrand in Wocklum zu löschen. „Klar, nach dem frühen Start in den Tag durch den Einsatz merkt man abends doch, dass man etwas geschafft ist, aber das war kein Problem, das haben wir alles zusammen hinbekommen. Das klappt!“

Eine Ehrenamtskneipe hatten Ortsvorsteher Georg Wortmann und CDU-Ratsherr David Bathe ins Gespräch gebracht, nachdem Gastwirt Thomas König angekündigt hatte, sein Traditionsrestaurant König-Fabry zu schließen.

Am Freitag, 26. August, 17 Uhr, geht’s im Rahmen des Stadtradelns weiter. Saskia Runig, ihre bisher 77 (!) Beckum-Biker und Interessierte treffen um 17 Uhr an der Hönnetalhalle zu einer „Feierabendtour“. Belohnung winkt in Beckums Ehrenamtkneipe an der Hönnetalhalle.

