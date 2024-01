Ehrenamtskneipe: Langenholthausen folgt Beckum

Langenholthausen/Beckum Die Ehrenamtskneipe macht Schule. Der SuS Beckum empfängt Gäste - und neuerdings auch Langenholthausens Schützen.

Langenholthausens Restaurant Habbel ist vorerst aus Krankheitsgründen geschlossen. Doch die Schützenbruderschaft St. Johannes hat einen Plan. Und so setzt der scheidende Brudermeister Berthold König wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt nach 25 Jahren ein weiteres Ausrufezeichen.

Die Schützen verwandeln am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr, den Kaminraum der Schützenhalle in eine Ehrenamtskneipe. Sie würden sich freuen, wenn diese Idee von zahlreichen Gästen angenommen wird, wie Berthold König mitteilte. „Wie der Name schon sagt, soll an diesem Abend Kneipenatmosphäre herrschen, mit allem, was dazugehört: Gezapftes, Sitzgelegenheiten an der Theke und an Tischen, Karten, Knobeln, Stammtisch und moderate Preise gehören dazu.

Berthold König, Langenholthausens scheidender Schützen-Chef, bittet erstmals zur Ehrenamtskneipe in die Schützenhalle. Foto: jürgen overkott / Balve

SuS Beckum bittet zu inoffiziellem Neujahrsempfang

Vorbild für das Konzept Ehrenamtskneipe ist Beckum. Nach dem Aus der Traditionsgaststätte König-Fabry an der Arnsberger Straße riefen Ortsvorsteher Georg Wortmann und CDU-Ratsherr David Bathe in Absprache mit den örtlichen Vereinen die Ehrenamtskneipe ins Leben. Sie findet an wechselnden Orten statt. Die Ehrenamtskneipe des SuS Beckum am Freitag, 12. Januar, ist zugleich heimlicher Neujahrsempfang im Dorf. Um 19 Uhr heißt es: Ozapft is.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve