Ehrung für Hubertus Schweitzer, neuer Job für Steffie Friske

Balve. Die Ratssitzung endete mit zwei wichtigen Personalien. Eine Ehrung gab’s. Und Balves neue Gleichstellungsbeauftragte wurde vorgestellt.

Die Tagesordnung schien abgearbeitet. Doch der Schein trog. Zum Abschluss der letzten Ratssitzung in diesem Jahr gab es gleich zwei wichtige Personalien.

Bürgermeister Hubertus Mühling ehrte CDU-Ratsherr Hubertus Schweitzer für ein rundes Ehrenamtsjubiläum: 25 Jahre Ortsvorsteher von Volkringhausen. Mühling zitierte aus dem Protokoll, das Schweitzers Wahl damals, 1996, dokumentierte. Es offenbart, dass die Abstimmung ein Politikum war. UWG und SPD votierten dagegen. Sie wollten damals eine Bezirksvertretung, so wie sie in Großstädten üblich ist. Daraus wurde bekanntlich nichts. Die Institution des Ortsvorstehers stellt in Balve derweil keiner mehr in Frage. Der Verwaltungschef überreichte seinem Mitbewohner im Dorf unter anderem Blumen für Gattin Annette. Sie trage das Engagement ihres Mannes mit. CDU-Fraktionschef Alexander Schulte kam mit Präsentkorb.

Anspruchshaltung größer

Personalie im Balver Rat: Steffie Friske ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Foto: jürgen overkott / WP

Schweitzer nutzte die Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass die Arbeit nicht für mit Dank und Anerkennung verbunden sei: „Die Anspruchshaltung der Leute ist größer geworden.“ Zudem sei der Ton rauer geworden.

Die zweite Personalie: Büchereileiterin Steffie Friske übernimmt das Amt der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Kraus. Sie hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Friske stockt auf Vollzeit auf. Ein Konzept für ihre Arbeit hat sie bereits vorgelegt.

