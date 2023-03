Ehrungen der Balver Schützen: Diese Stadt-Promis sind dabei

Balve. Volles Haus nach Corona. Balves Schützen ehren beitragsfreie Mitglieder für jahrzehntelange Treue. Diese Stadt-Promis sind dabei.

Das Treffen war nicht groß, es war sehr groß. Dafür gab es einen guten Grund. „Drei Mal in drei Jahren ist unser Treffen für die beitragsfreien Mitglieder durch die Corona- Pandemie bedingt ausgefallen“, erklärte Thomas Scholz der Geschäftsführer der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve am vergangenen Samstag im neuen katholischen Pfarrheim in Balve.

Ehrung, wem Ehrung gebürt: Balves Schützen laden beitragsfreie Mitglieder ein. Die Festmusik kommt aus Hövel. Foto: Peter Müller / WP

Beitragsfrei sind in der Schützenbruderschaft alle Mitglieder über 65 Jahre und alle Ehrenmitglieder gleich welchen Alters. „Ich freue mich nach so langer Zeit über dieses Wiedersehen“, betonte Scholz.

140 beitragsfreie Schützenbrüder hatten den Weg ins Pfarrheim gefunden. Sie erwartete ein unterhaltsamer Nachmittag mit musikalischer Untermalung der Kapelle aus Hövel. Dazu gab es Getränke und belegte Brötchen. Natürlich hatte man sich nach so langer Zeit viel zu erzählen.

Seiner Freude verlieh auch der Vorsitzende Christoph Rapp Ausdruck. Er begrüßte ganz besonders den Ehrenvorsitzenden Konrad Betten und den Ehrenoberst Wilhelm Rademacher. Rapp gratulierte auch den beiden anwesenden Geburtstagskindern. Günter Cordes wurde 69 und Hubert Cordes 68 Jahre alt. „Herzlichste Glückwünsche an euch zwei“, so Rapp und Scholz beim Händedruck.

„Es ist uns jetzt ganz besonders wichtig, nach der langen Zwangspause etwas für die Senioren zu tun, damit sie wieder unter Menschen kommen“, betonte Thomas Scholz. „Wir sind sehr froh, dass es dem Virus nicht gelungen ist, größere Lücken in unsere Reihen zu schlagen. Statistisch gesehen hatten wir nicht mehr Sterbefälle unter Mitgliedern als im vergleichbaren Zeitraum vor der Pandemie.“

Über eine Problematik sprachen Rapp und Scholz jedoch: Es sei immer schwieriger, eine Ehrenabordnung zu Begräbnissen zu stellen. „Das müssen wir eventuell neu organisieren“, meinte „Keksi“ Rapp.

Erfreut konnte Thomas Scholz berichten, dass die Höhlenabnahme durch einen geologischen Dienst in diesem Jahr bereits erfolgt sei. Daraufhin habe die Bezirksregierung in Arnsberg ihre Zustimmung zur Nutzung gegeben.

Die Planungen für das diesjährige Schützenfest laufen. Verträge seien schon geschossen. „Der grobe Rahmen steht, jetzt kommt der Feinschliff.“

Jede Menge Stadt-Prominenz

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die traditionelle Ehrung der Jubilare für 50-, 60-, 65- und 70-jährige Mitgliedschaft durchgeführt. Aufgrund der Corona-Zwangspause wurden auch die Ehrungen für die Kalenderjahre 2021 und 2022 nachgeholt.

Für 70 Jahre wurden geehrt: 2021, Albrecht Koch 2022, Heinrich Lohmann.

Für 65 Jahre wurden geehrt: 2021, Günter Strohdeicher, Heinrich Wenniges, Theo Schneider Theo, Gerhard Minkel, Franz Gercken, Josef Werth, Wolfgang Lasse, Günther Hagedorn; 2022, Berthold „Belo“ Streiter, Klaus Berken, Karl Würminghausen Karl, Franz Josef Drilling, Werner Ahrens; 2023, Herbert Matzke, Hubert Hahn, Wilhelm Bathe, Walther Rickert, Josef Rademacher, Paul Wortmann, Eberhard Bathe, Alex Schäfer.

Für 60 Jahre wurden geehrt: 2021, Heinz Hubrich Heinz, Ulrich Bathe Ulrich, Horst Schimm, Egbert Ahlemeyer, Bruno Hering; 2022, Gerhard Strohdeicher, Konrad Betten, Hubert Assmann, Linus Scholz, Heiner Schmöle; 2023, Willi Schulte, Dieter Reinhold, Gereon Gerken, Hubert Lindner, Klaus Przetak, Heinrich Stüeken, Franz Josef Gilberg, Helmut Blümel, Richard Elmerhaus.

Für 50 Jahre wurden geehrt: 2021, Klaus Röhl, Werner Tillmann, Richard Schwartpaul, Alfred Müer, Bruno Köck, Josef Köster, Günter Wurzel, Klaus Troost, Werner Stiefel, Siegfried Röhl, Manfred Nowak, Erhard Micknass, Wolfgang Lazer, Bernd Deibicht, Siegfried Teller; 2022, Berni Gilber, Alfred Koch, Karl Dieter Herrmann, Heinrich Springer, Günter Cordes; 2023, Gerd Pröpper, Paul Lehmann, Horst Blomberg, Theodor Bösterling, Erich Buff, Wilhelm Lindemann, Manfred Niehoff, Dieter Müer Dieter, Hubert Cordes.

