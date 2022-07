3 Verletzte bei Unfall in Langenholthausen

Langenholthausen. Bei einem Unfall in Langenholthausen am Samstagabend sind drei Personen verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall auf der Sunderner Straße in Langenholthausen sind am Samstagabend drei von insgesamt vier Insassen eines Autos verletzt worden. Wie der stellvertretende Leiter der Balver Feuerwehr, Oliver Prior, am Abend erklärte, wurden Einsatzkräfte in Langenholthausen um 21 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle des Märkischen Kreises waren drei Personen leicht verletzt. Sie befanden sich aber nicht mehr in dem Unfallfahrzeug. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Sunderner Straße: Rettungstransportwagen und Notarzt verlassen Unfallort in Langenholthausen. Foto: Feuerwehr Balve

Ein Pkw - ein älteres Modell vom Typ Ford Fiesta - war von der Fahrbahn abgekommen. Die Leitstelle berief sich auf Zeugen, die angaben, der Ford sei in einer Linkskurve zu schnell unterwegs gewesen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe war zunächst ungeklärt.

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, den Unfallort für die Polizei auszuleuchten und fürs Abbinden von Betriebsmitteln des Fahrzeugs auf dem Boden zu sorgen. Drei Rettungstransportwagen waren im Einsatz. Nachträglich wurde ein Drehleiterfahrzeug zur Unterstützung der Polizei angefordert.

Die Sunderner Straße war am Samstagabend für längere Zeit gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve