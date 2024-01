Ein besonderer Nikolaustag in Balve

Balve Seit 100 Jahren wird in der Hönnestadt der Nikolaustag gefeiert. Erstmals seit 60 Jahren gibt es jedoch eine Neuerung im Ablauf.

Der Nikolausbrauch der Nikolausbesuche besteht in Balve seit 100 Jahren. Neu ist, dass dieses Jahr Rudolf Rath nicht bei dem Nikolausgang und der Nikolausandacht involviert war, weil er mit 80 Jahren den Nikolausstab, das Nikolausgewand und die Mitra abgelegt hat. Die Andacht zum Gedenken an den heiligen Nikolaus ist gerade dabei, sich in Balve zu einer ergänzenden Tradition zu entwickeln, und seit zwei Jahren kann das fertiggestellte neue Gemeindehaus mit einbezogen werden, als Treffpunkt von Jung und Alt und zum gemeinsamen Beisammensein.

Die Geschichte

Die Nikolaustradition basiert auf dem Namensgeber, dem heiligen Nikolaus. Er gilt als der Patron der Schifffahrt, der Kaufleute und der Schüler. An seinem Festtag werden vielerorts die Kinder beschenkt. Das historische Wissen ist begrenzt. Wissenschaftlich belegt ist, dass Nikolaus von Myra, (die Stadt heißt heute Demre und liegt in der Türkei, Anm. d. Red.) ca. 280 n.Chr. in Patara, einer Stadt in Lykien in der heutigen Türkei, geboren wurde. Mit 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht und später Abt des Klosters Sion, in der Nähe von Myra. Außerdem wurde er zum Bischof von Myra gewählt. Nikolaus von Myra war, laut wissenschaftlicher Recherchen, ein Sohn reicher Eltern, der sein geerbtes Vermögen an die Armen und Hilfsbedürftigen verschenkte. Diesbezüglich sind mehrere Geschichten überliefert, wie etwa die Geschichte „Nikolaus und die drei goldenen Äpfel“ oder das „Kornwunder“. Dies sind wohl die bekanntesten Erzählungen. Die historische „Nikolaus-Figur“ hatte später unter der Christenverfolgung der Römer gelitten und er ist um das Jahr 350 an einem 6. Dezember gestorben. Dieser Tag wurde zum Namenstag des heiligen Nikolaus erklärt.

Ein Jubiläum in Balve

Das Jahr 2023 kann als ein Jubiläumsjahr des Nikolausgangs in Balve bezeichnet werden. Rudolf Rath, Pfarrarchivpfleger der katholischen Kirchengemeinde St. Blasius Balve und des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal, hatte bereits 2020 recherchiert, dass die Tradition des Nikolausgangs in Balve seit 1922 oder 1923 besteht. Rudolf Rath, der dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist, hat genau 60 Jahre lang das Nikolausgewand und den Nikolausstab getragen, nachdem er vorher bereits Knecht Ruprecht war. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal - seitdem er seit seinem 19. Lebensjahr als Messdiener immer involviert war - nicht beim Nikolausgang und der Andacht dabei gewesen.

Im Gespräch mit Christoph Grewe, 2. Vorsitzender der Kolpingsfamilie Balve, und Bernward Midderhoff, Beisitzer und engagiert im Kolpingforum, wurde vorab bereits klar, dass sich 2023 Matthias Streiter und Egbert Lindemann die Gewänder des Nikolaus überstreifen, die Mitra aufsetzen und den Nikolausstab in die Hand nehmen werden, um 37 Kinder in zehn Familien zuhause zu besuchen (WP berichtete). Dazu konnten sich die Eltern vorher bei der Balver Kolpingsfamilie anmelden.

Die Nachfrage ist aus verschiedenen Gründen zurückgegangen. Verändert hat sich ebenfalls die Darstellung des Heiligen St. Nikolaus. Das Bild hat sich mit den gesellschaftlichen Werten gewandelt. Früher trat er erziehend und prüfend auf und heute als der gütige, milde und hilfsbereite Nikolaus. Er kommt zu den Kindern, um ein Geschenk zu bringen und um von den guten, vorbildlichen Taten der historisch übermittelten Person zu erzählen.

Ein Vorbild - auch für Balver Kinder

In diesem Jahr fand die Andacht anlässlich des Nikolaustages am vergangenen Samstag zum dritten Mal in Balve statt. Was seinen Ursprung in den Regelungen zum Schutz vor der Ausbreitung der Corona-Pandemie hatte, als die Durchführung der Hausbesuche nicht möglich war, begründete so womöglich eine neue Tradition. In der kindgerechten Andacht verwies Dechant Andreas Schulte auf die Gaben des besonderen Hinschauens und des Öffnens und Weitens seines Herzens für die Menschen in seiner Nähe, über die der heilige Nikolaus verfügte, indem er als gläubiger Christ und Priester Jesus nachfolgte. Der Nikolaus selbst war natürlich auch dabei und begrüßte Kinder wie Andachtsbesucher, bevor er im Anschluss einen Rundgang durch die Kirche machte und vor dem Ikonenbild des Nikolaus im hinteren Teil der St.-Blasius-Kirche stehenblieb. Anschließend führte er die Gemeinde zum Pfarrhaus.

Dort erzählt er die historisch überlieferte Geschichte des „Kornwunders“ von St. Nikolaus und überreichte den Kindern ihre Geschenke: einen Stutenkerl, Schokoladennikolaus, weitere Süßigkeiten und zum Nachlesen die Geschichte, die vorher erzählt wurde: „Der heilige Nikolaus als Retter in der Hungersnot - Eine Legende vom Bischof Nikolaus“. Ein gemütliches Beisammensein bei Heißgetränken wie Kakao und Glühwein ließ die Veranstaltung gemütlich ausklingen. Ab 16 Uhr startete dann am Samstag, zum zweiten Mal nach der Corona-Pause, der traditionelle Nikolausgang, der Besuch des Nikolauses in den Familien.

