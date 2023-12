Ein besonderes Adventskonzert in Langenholthausen

Dirigent Matthias Streiter leitet sein Orchester an: Mit einem imposanten Auftritt des Musikzugs Langenholthausen beginnt die Adventszeit in Balve.

Langenholthausen Mitreißende Klänge, traumhaft schöne Melodien und Besinnliches zum Advent: Der Musikzug Langenholthausen hatte zum Adventskonzert geladen.

Ja, ist das schon das Finale? Lang anhaltender Applaus, der Dirigent klatscht seinen Schützlingen im Orchester Beifall, entspannte und freudige Gesichter. Nein, das Geschilderte passierte gerade mal nach dem zweiten Stück am späten Sonntagnachmittag in der Schützenhalle von Langenholthausen. Und es spiegelt die Stimmung ganz treffend wider, im Publikum wie auch auf der Bühne, die hier am ersten Advent herrschte.

Anspruchsvolle Kompositionen beim Musikzug Langenholthausen

Der Musikzug Langenholthausen hatte traditionell zu genau diesem Datum wieder zum Adventskonzert eingeladen. Bis auf kleinste Lücken war die Halle sehr gut gefüllt, geschätzt etwa 250 Gäste. Und auch sonst passte der Rahmen. Zu eisigen Temperaturen und einer weißen Pracht draußen gab es innen Lichterketten, Kerzen, Tannengrün und goldene Kugeln. Und es war so muckelig warm, dass die Akteure des Musikzuges in kurzen Hemden an ihren Instrumente saßen. Ein klein wenig wird sie vielleicht auch das Programm ins Schwitzen gebracht haben, denn es waren lange und durchaus anspruchsvolle Kompositionen dabei, durch die Dirigent Matthias Streiter das Orchester sicher leitete.

Eben jener Matthias Streiter feiert demnächst zu Beginn des neuen Jahres die erste Kalenderumrundung seiner Tätigkeit im Musikzug. Das Adventskonzert war das erste richtig große eigene Projekt unter seiner Leitung. So kam er in der Pause auch etwas ins Plaudern zu diesem Anlass. „Es macht sehr viel Spaß“, erzählte er, auch im Rückblick auf den Sommer mit seinen vielen Festen. In das bestehende Repertoire der Gruppe habe er manch Neues einbringen können, alte Schätze aus dem Archiv des Musikzuges wieder zum Leben erweckt. Gemeinsam wurde überlegt, manchmal auch ein Vorschlag wieder beiseite gelegt, unverwüstliche Favoriten genauso gut eingeübt wie neue Werke. Ein Probenwochenende gab es auch noch. „Und am Ende kommt dann so ein Programm wie heute raus“, lacht Matthias Streiter.

Es macht sehr viel Spaß. Und am Ende kommt dann so ein Programm wie heute raus. Matthias Streiter, Dirigent

Und das begeisterte mit seiner großen musikalischen Bandbreite: Von der Polka „Böhmische Liebe“, die die Zuhörer zum mitklatschen animierte, über klassische Märsche bis zu den Welthits von ABBA in einem Medley, in dem Matthias Streiter souverän jeden Rhythmuswechsel dirigierte und die Besucher wohl schon nach Millisekunden den nächsten Hit erkannten. „The second waltz“ ist der weltbekannte Walzer von Dimitri Schostakowitsch und auch die Melodie „Nessaja“ aus Tabaluga hört man aus guten Gründen immer wieder gerne, ebenso wie das traumhaft schön vorgetragene „Highland cathedral“ mit seinem markanten Trommlerryhythmus am Beginn, bevor das Stück die Wände der Schützenhalle erzittern ließ wie kein anderes an diesem Tag.

„Viribus unitis“, zu deutsch „mit vereinten Kräften“ nutzte Moderator Jörg Westermann passend, um auch allen helfenden und organisierenden Händen abseits der Bühne Danke zu sagen. Zum Ende gab es den Marsch „Crans Montana“ und Westermann wies damit auf die Kernkompetenz des Musikzuges hin: „Damit träumen wir uns aus dem Advent schon mal bis zum ersten Juniwochenende, wenn in Langenholthausen wieder Schützenfest ist.“

Überörtliche, musikalische Hilfe für den Musikverein

Eingangs erwähnte Jubelstürme schon nach dem zweiten Stück gab es für „Ross Roy“ von Jacob de Haan: Wahnsinnig abwechslungsreich, mal majestätisch marschierend, dann schwungvoll tänzerisch oder mit kleinen zauberhaften Melodien der Blechbläser oder kraftvoller, lautmalerischer und präziser Percussion konnte das Orchester hier wirklich alles zeigen, was es auf dem Kasten hat. Und Matthias Streiter dirigierte dazu mal mit großer Geste, mal ganz vorsichtig die weichen Klänge hervorhebend. Schöne Stunden ermöglichen, besinnliche Stimmung verbreiten, Musik genießen: Das sei auch in sonst so schwierigen und oft dunklen Zeiten wichtiger denn je, erzählte er in der Pause. Im Advent vielleicht nochmal mehr. So ging es mit den entsprechenden Klängen von „Venite adoremus“ („Adeste fidelis“) und einer Zugabe in diesen Abend des ersten Advents, wo auch viele noch ein wenig länger nach dem Konzert in der Halle verweilten.

Begonnen hatte der Nachmittag mit einem großen Kuchenbüffet, musikalisch untermalt vom Nachwuchs des Musikvereins. Für die kurzfristig ausgefallene Dirigentin Gaby Hankel sprang hier dankenswerterweise Gabi Gödde ein. Schön auch wieder am Sonntag zu sehen, dass bei solchen Anlässen die Musikvereine aus der Nachbarschaft oft und gut vertreten sind, um das Miteinander zu pflegen, Inspiration zu holen und vor allem einfach ein tolles Konzert zu genießen.

