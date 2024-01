Einbrecher in der Helle: Das ist passiert

Helle Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruchsversuch in ein Firmengebäude. Was bisher bekannt ist.

Sachschaden haben Kriminelle bei einem Einbruchsversuch in ein Firmengebäude an der Helle in Balve hinterlassen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Helle einzubrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Die Täter gelangten aber nicht in das Innere der Firma.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Menden unter 02373-9099-0 in Verbindung zu setzen.

