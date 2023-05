Polizei in Balve

Polizei Einbrecher in Garbeck: Sie kamen um 1.40 Uhr

Garbeck. Einbrecher drangen in einen Garbecker Betrieb. Ihr Interesse galt einem Klassiker.

Metall aus Gewerbebetrieben kommt als Diebesgut nicht aus der Mode. Das legt eine Polizeimeldung von Dienstag nahe. Unbekannte sind demnach am Montag gegen 1.40 Uhr in eine Firma Im Braukhaussiepen eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und bekamen so Zugriff auf einen Behälter mit Metall. Menge und Wert der Beute wurden nicht angegeben. Offen blieb auch die Höhe des Sachschadens.

