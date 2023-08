Einbruch bei Post in Garbeck: Polizei sucht Zeugen

Balve/Garbeck. Einbruch in ein Post-Lager in Garbeck. Was die Polizei bisher weiß.

Einen Einbruch im Gewerbegebiet Braukesiepen in Garbeck vermeldet die Polizei. „Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle der Post in der Straße Altes Feld eingebrochen“, berichtete Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Dienstag in Iserlohn. „Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster zerstörten.“ Damit ist dem Unternehmen auf jeden Fall Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstanden. Schlotmann weiter: „Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.“ Die Polizei sucht Zeugen (02373-9099-0).

