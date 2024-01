Einbruch in Garbeck: Täter gefilmt

Balve/Garbeck Es lief nicht gut für ein Einbrecher-Trio. Erst löste es Alarm in einer Firma aus. Obendrein wurden die Drei Filmstars.

Drei Unbekannte sind am Dienstagabend zwischen 21.45 und 22.40 Uhr gewaltsam in eine Firmenhalle in der Straße Im Kirchfeld in Garbeck eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Während des Einbruchs löste das Trio allerdings einen Alarm aus und flüchtete anschließend per Fuß in Richtung Bahngleise. Die Täter wurden bei der Tat gefilmt. Sie waren allesamt männlich, dunkel gekleidet und schlank.

Zeugen die verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02373-9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen.

