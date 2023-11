Kriminalität Einbruch in Garbeck: Was erbeutet wurde

Garbeck Terrassentür eingeschlagen, und dann rein ins Haus: Die Polizei meldet einen Einbruch am Eberg.

Schmuck haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in Garbeck erbeutet. Wie Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag mitteilte, sei zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag die Terassentür eines Wohnhauses an der Straße Unterm Eberg in Garbeck eingeschlagen worden. Der oder die Täter durchwühlten demnach das Haus und entwendeten Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiwache Menden (02373-9099-0) entgegen.

