Der Polizei wurde ein Einbruch in eine Jagdhütte in Balve gemeldet. Wer kann Hinweise geben?

Polizei Einbruch in Jagdhütte in Balve: Polizei fragt nach Hinweisen

Balve. Ein unbekannter Täter ist in eine Jagdhütte im Balver Ortsteil Leveringhausen eingebrochen. Wie er in die Hütte gelangte, was gestohlen wurde.

Im Tatzeitraum zwischen dem 23. und 27. Dezember verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Jagdhütte in der Ortslage Leveringhausen in Balve. Die Polizei fragt nach Hinweisen zu dem Einbruch. +++ Lager in Balve aufgebrochen: Werkzeug weg +++

Einbrecher hebelte Zugangstür der Jagdhütte in Balve auf

Der Einbrecher hebelte die Zugangstür auf und gelangte so in den Innenraum der Jagdhütte. Aus einem Schrank entwendete er ein Stromaggregat und verließ die Hütte anschließend unbemerkt. Es entstand Sachschaden. +++ Am Bahnhof in Balve: 52-Jähriger attackiert zwei Jugendliche +++

Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter 02373-9099-0.

