Eine generationenübergreifende Tradition in Balve

Balve Die Stadt Balve lädt Senioren alljährlich zum adventlichen Treff ein. Die Resonanz fällt dabei allerdings verhalten aus.

Seit Jahren lädt die Stadt Balve zu einem adventlichen Seniorennachmittag in die Aula der Realschule ein - so auch dieses Mal. Eingeladen waren alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren, sich auf eine gemütliche und besinnliche Zeit einzustimmen. Die Traditionsveranstaltung bot den Gästen ein buntes Programm und wurde, wie gewohnt, von Bürgermeister Hubertus Mühling eröffnet - mit kleinen Neuerungen.

Ernüchterung bei Organisatoren

Neben Kaffee und Kuchen gab es auch musikalische Darbietungen und Zeit für Gespräche mit Freunden und Bekannten. Der adventliche Seniorennachmittag ist für viele eine Gelegenheit, um gemeinsam in der Vorweihnachtszeit zu feiern und sich auf das Fest einzustimmen. Der Wermutstropfen: Nur 32 Frauen und Männer im Senioren-Alter folgten am Dienstag der Einladung der Stadt und genossen den traditionellen „Adventlichen Nachmittag“ im Schulzentrum Am Krumpaul. Dadurch wurde es ein ruhiger Nachmittag für die mehr als 60 jungen Helferinnen und Helfer, die sich alle auf diesen Tag gefreut hatten. Alles im Zeichen der generationenübergreifenden Zusammenarbeit eben. Eine leichte Enttäuschung war den Helfern schon anzumerken, weil der große Ansturm auf die liebevoll von den Eltern gebackenen Kuchen ausgeblieben war.

„Ich habe keine Ahnung, woran dies liegt, dass sich so wenige angemeldet haben. Ich habe dann schon schnell noch Kuchen abbestellt. Und das war auch die richtige Entscheidung. Trotzdem kamen noch 24 Torten und Kuchen zusammen. Also gab es hier heute fast einen Kuchen pro Gast und jeweils zwei Schulkinder als Servicekräfte. Einer für Kuchen und einer für Kaffee“, erzählt Schulleiterin Nina Fröhling. Doch dadurch ließen sich die Gäste und auch die Gastgeber die Stimmung nicht vermiesen. In ihrer Begrüßung bedankte sich Nina Fröhling bei den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement und auch dem gut funktionierenden Kollegium für die Organisation. „Denn ob man nun für wenige oder viele Gäste organisiere, sei im Vorfeld die gleiche Arbeit. Mein Dank geht aber auch an die Sparkasse, hier vertreten durch Marcel Kretschmann, die diesen Seniorenadvent letztendlich finanziell unterstützten und zum guten Gelingen beitragen.“

Ernste und heitere Töne in der Realschulaula

Auch Bürgermeister Hubertus Mühling nahm sich die Zeit, die Senioren zu begrüßen. Er wies in seiner Rede auf das hin, was am Mittwochabend im Rat beschlossen werden sollte: Dass die Stadt aufgrund der gestiegenen Kosten nicht mehr drum herumkomme, Steuererhöhungen durchzusetzen. „Auch wir leiden unter den gestiegenen Kosten, wie alle anderen auch. Aber wir investieren auch viel in die Stadt. Alleine wer jetzt einmal einen Blick rüber zur ehemaligen Hauptschule wirft, wird sehen, dass dort fleißig gearbeitet wird und das alte Gebäude jetzt einem Kindergarten weicht“, so das Stadtoberhaupt. Damit investiere die Stadt in die eigene Zukunft. „Wir haben hier ein Defizit von U3-Betreuungsplätzen, was hier in Zukunft abgemildert wird. In diesem Kindergarten wird die neue Zukunft für Balve heranwachsen. Aber wir investieren auch viel in unsere Sicherheit“, erklärte Mühling den Balverinnen und Balvern. Mit der Anschaffung von neuen Fahrzeugen für die Feuerwehr und dem Bau der neuen Gerätehäuser sichere man Bürgerinnen und Bürger noch mehr ab. „Alleine das Gebäude in Sanssouci kostet drei Millionen Euro und im nächsten Jahr beginnen wir mit der Errichtung des neuen Gebäudes für die Löschgruppe in Garbeck. Das neue Gebäude in Garbeck wird auch baugleich mit dem in Sanssouci sein, sodass die Kameradinnen und Kameraden sich in beiden Gebäuden direkt zurechtfinden.“ Doch dabei bleibt es in der Hönnestadt nicht. Zu den Neubauten gesellt sich im Gerätehaus Eisborn ein Umbau, um die Schwarz-Weiß-Trennung sicherzustellen, also Räume für Einsatz- und Privatkleidung. „Insgesamt geben wir für unsere Feuerwehr in den nächsten Jahren rund acht Millionen Euro aus“, bilanziert Bürgermeister Hubertus Mühling. Das sei - alles in allem - gut angelegtes Geld „für unsere Sicherheit im Stadtgebiet“.

Doch die ernsten Töne wichen schnell auch der Heiterkeit Am Krumpaul. Denn auch gesungen wurde an diesem Nachmittag. Für den guten Ton und die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgte Realschul-Musiklehrer Thomas Frerich, der mit Weihnachtsliedern auf die Zeit bis Heiligabend einstimmte.

