Einsatz in Balve: Gasleitung beschädigt

Gas-Einsatz in Balve: Wehr-Chef Frank Busche (links) ordnet den Abzug der Einsatzkräfte an.

Balve. Bei Gartenarbeiten wurde in Balve eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr, Polizei und Westnetz waren vor Ort. Was war passiert, was wurde getan?

Bei Gartenarbeiten in Balve ist am Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Laut Feuerwehr-Chef Frank Busche wurde um 16.02 Uhr Alarm ausgelöst. Ein Hausbesitzer hatte demnach mit einer Metallstange eine Hauptgasleitung an der Straße Zum Thing beschädigt. „Dabei ist massiv Gas ausgetreten“, sagte Busche der WP. Die Feuerwehr war, gemeinsam mit der Polizei und dem Netz-Betreiber Westnetz, vor Ort. Die Wehr stellte den Brandschutz sicher. Westnetz schieberte zunächst alle Leitungen in dem Wohngebiet ab. Das Unternehmen baggerte das Gebiet aus. Anschließend wurde die beschädigte Leitung repariert. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte eine Stunde. Beteiligt waren 30 Löschkräfte aus Balve, Garbeck, Mellen und Langenholthausen. Die Einsatzleitung hatte Gerold Vogel.

Zur Beobachtung ins Krankenhaus

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Es war auch kein Sachschaden zu beklagen. Der Verursacher des Einsatzes kam allerdings zur Beobachtung ins Krankenhaus. „Er hatte“, erläuterte Busche, „eine Weile in der Gaswolke gestanden.“