Einstiger Bahnhof: Wann fällt das Geisterhaus von Sanssouci?

Sanssouci. Schon lange ist ein Kreisel in Sanssouci geplant. Dafür soll die bisherige Kreuzung B 229/B 515 weg. Weg soll auch der alte Bahnhof - aber wann?

In der Dämmerung wirkt er wie ein Geisterhaus: der ehemalige Bahnhof Sanssouci. Die Dachschindeln sind längst ab. Was bleibt, ist ein Mansardenwalmdach in fahlem Braun. Das Gebäude an der Hönnetalbahn ist verrammelt und vermüllt. Sein Ende ist nahe: So viel steht fest. Nur: Wann ist es soweit?

Eigentlich sollte der markante Bau schon längst dem Erdboden gleichgemacht sein. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal hofften – so steht es auf ihrer Internetseite hoennetalbahn.com – auf einen Abriss im Juni oder Juli dieses Jahres. Daraus wird nichts. Wann die Bagger nach Sanssouci rollen, ließ Andreas Berg vom Landesbetrieb Straßen NRW im Gespräch mit der Westfalenpost offen. Bis zum Ende der Sommerferien dürfte nichts geschehen.

Das Gelände soll Teil des geplantes Kreisverkehrs der B 229 sein. Mit der neuen Verkehrsführung verbinden sich viele Hoffnungen – Hoffnungen auf flüssigeren Verkehr und, wichtiger noch, auf weniger Unfälle. Bisher ist die T-Kreuzung, wo die Bundesstraßen B 229 und B 515 aufeineinandertreffen, so unübersichtlich wie unfallträchtig.

Bauarbeiten für Feuerwehrgerätehaus Sanssouci in Balve: Das Gebäude dürfte schneller fertig sein als der Kreisel. Foto: jürgen overkott / WP

Aber die Arbeiten für den Kreisel gingen langsamer voran als erwünscht. Da waren beispielsweise schützenswerte Fledermäuse, die in ehemaligen Stockmeier-Gebäuden hausten. „Die haben wir inzwischen umgesiedelt“, sagte Andreas Berg. Die Stockmeier-Gemäuer sind inzwischen gefallen.

Immerhin: Was nach dem Ende der einstigen Bahnstation passiert, steht in Grundzügen fest. „Planung ist, dass wir mit dem Bauwerk über die Hönne beginnen“, erklärte Andreas Berg. Die Bahnüberführung mit dem Knotenpunkt der Bundesstraßen kommt zum Schluss dran: „Dann wird die alte B 229 von der neuen Bundesstraße abgebunden.“ Das ist der Blick nach vorn. Wie sieht der Blick zurück aus?

Die Hönnetalbahn am Haltepunkt Sanssouci Foto: Jürgen Overkott / WP

„Sanssouci war im Güterverkehr der bedeutendste Bahnhof der Hönnetalbahn. Umfangreiche Gleisanlagen wurden beim Bau der Hönnetalbahn angelegt, um die nahe liegenden Kalksteinbrüche bedienen zu können. Auch der Versand von Grubenholz war eine wichtige Aufgabe“, notierten die Eisenbahnfreunde. Die Bedeutung für den Güterverkehr schwand: Straße statt Schiene war angesagt.

Im Personenverkehr ist die Station Sanssouci wichtig für Beckum. Auch im Tourismus spielt der heutige Haltepunkt eine Rolle. Lange befanden sich gut geführte Gasthäuser in der Umgebung, etwa das einstige „Haus Sanssouci“.

Architektonisch war der Bahnhof nichts Dolles, „erbaut im Einheitsstil vieler Nebenbahnen im Sauerland im frühen 20. Jahrhundert“. Um 1980 wurde der Güterschuppen am Gebäude wegen Schwammbefalls abgerissen, der Bahnhof selbst Wohnhaus.

Erstaunlich ist, dass der bevorstehende Abriss des Hauses weithin klaglos hingenommen wird. Am Ende bleiben von diesem Stück Mobilitätsgeschichte kaum mehr als Fotos in der heimischen Facebook-Gruppe „Historisches Hönnetal – Alte Bilder und Dokumente“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve