Eisborn bittet zum Adventsmarkt: Darum lohnt er

Eisborn. Am Sonntag, 19. November, öffnen sich die Türen der Schützenhalle in Eisborn zum beliebten Adventmarkt. Die Schützenbruderschaft hat auch für dieses Jahr wieder ein entsprechendes Rahmenprogramm vorbereitet. Rund 20 Verkaufs- und Ausstellungsstände hat der Vorstand in den letzten Monaten akquirieren können, diese sind ab 13 Uhr verkaufsbereit. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder eine große Anzahl an Ausstellern gewinnen konnten“, informiert der erste Vorsitzende Gisbert Sprenger. Der Schwerpunkt liegt in Eisborn auf adventlicher Dekoration, Weihnachtsartikeln, Geschenkideen und Handarbeiten. „Das vielfältige Angebot und die freundlichen Aussteller kommen bei den Gästen gut an.“ Auch dies ist ein Grund dafür, warum die Anzahl der Besucher in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Stephan Spiekermann, Schriftführer der Eisborner Schützen, hat noch einen Tipp für die Besucher: „Steigen Sie doch vor dem Besuch des Adventsmarktes einmal auf den Aussichtsturm in Eisborn. Hier kann man bei guten Wetterbedingungen bis Dortmund oder in die norddeutsche Tiefebene schauen.“

Adventsmarkt in Eisborn lockt mit liebevoller Handarbeit. Die Veranstalter sind mit dem Zuspruch zufrieden. Foto: Peter Müller / WP

Selbstverständlich sorgen die Veranstalter auch für das leibliche Wohl der Gäste. Vor der Schützenhalle gibt es zwei Stände an denen Bratwürstchen und leckere Reibeplätzchen angeboten werden. In der Halle wird es ein großes Kuchenbuffet mit 60 Torten geben. „Hier werden wir von der Frauengemeinschaft unterstützt, die Damen sind einfach geschickter beim Kuchenverkauf.“ weiß Gisbert Sprenger zu berichten. Weiter laden vorweihnachtliche Getränke zu einem gemütlichen Aufenthalt in der Eisborner Schützenhalle ein. Den Rahmen haben die Schützen mit einer ansprechenden Dekoration geschaffen. Aufbauend auf die bereits seit einigen Jahren, ohne Eintritt, durchgeführten Adventsaustellungen hat sich diese Veranstaltung zu einem überörtlich beliebten Ziel entwickelt.

