Eisborn: Schwerst kranke Franziska Michael kann aufatmen

Puh! Geschafft! Die schwerst kranke Franziska Michael aus Eisborn hat eine Operation gut überstanden.

Franziska Michael leidet am unheilbaren Rett-Syndrom. Die Krankheit hat viele Folgen. Eine davon ist Skoliose. „Die Wirbelsäule verkrümmt sich und drückt auf die Lunge. Zur Stabilisierung der Wirbelsäule erhielt sie jetzt zwei Stangen, die ihr in den Rücken eingesetzt wurden. Die Operation hat zehn Stunden gedauert“, erzählte Mutter Julia Michael am Montag im Gespräch mit der WESTFALENPOST.

"Fit für Franzi": Benefiz-Aktion im Sportstudio "Life" von Andrea Krüger in Garbeck Foto: Andrea Krüger / WP

Die Operation war für Mädchen und Familie anstrengend. Zur Erholung ging wieder einmal zum Hospiz nach Olpe. Am Montag kam Familie Michael zurück. „In diesem Jahr werden wir nicht in die Türkei fliegen“, sagte Julia Michael, „zumal ich auch keinen Urlaub habe. Für die Aufenthalte in Olpe brauche ich ja Urlaub. Wir planen eine Delfin-Therapie fürs nächste Jahr.“

Eine Delfin-Therapie wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Deshalb gab es in Eisborn im vergangenen Jahr ein Fußballturnier für den guten Zweck, organisiert vom SuS Eisborn und den übrigen Vereinen und Einrichtungen des Dorfes. An der Spendenaktion beteiligten sich gar Menschen aus dem ganzen Hönnetal, zumal Julia Michael als Erzieherin in Hüingsen arbeitet.

Gleich die erste Delfin-Therapie in der Türkei schlug bei Franziska Michael gut an. Sie entspannte sich und schlief sogar – sehr ungewöhnlich – einige Nächte durch. Damit erholte sich nicht nur das Mädchen, sondern auch ihre ganze Familie.

Unterdessen setzt Fitnesstrainerin Andrea Krüger aus Garbeck ihre Spenden-Aktion fort. Bereits im März vorigen Jahres hatte sie Hobby-Sportler ermuntert, sich zugunsten von Franziska Michael zu stählen.

350 Euro Spendengeld

Andrea Krüger (stehend) ist Familie Michael schon lange verbunden. Foto: Julia Michael / privat

Zu Beginn dieses Jahres forderte Andrea Krüger Freunde und Fans erneut auf, sich in ihrem Studio „Life“ „fit für Franzi“ (Motto) zu machen. 100 Teilnehmer setzten ihren guten Vorsatz, im neuen Jahr mehr für ihren Körper zu tun, in die Tat um. 350 Euro Spendengeld kam zusammen. „Die meisten Kurse“, freute sich Andrea Krüger, „waren gut belegt. Es war eine rundum gelungenen Veranstaltung.“