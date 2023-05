Eisborn: Wer folgt Jungschützenkönig Max Rippe?

Eisborn. Nachfolger für Jungschützenkönig Max Rippe und seine Königin Vanessa Danne gesucht: Wer wird’s?

Am Freitag, 19. Mai, ermitteln Eisborns Jungschützen ihren neuen König. An der Vogelstange in Eisborn geht’s um 18 Uhr los. Der Termin wurde in diesem Jahr erst kurzfristig möglich. Es habe bürokratische Problemen wegen der Schießgenehmigung gegeben, hieß es.

Vorstand der Jungschützen Eisborn: Julius Wiesenhöfer, Justin Krämer, Finn Ludwig und Paul Schlünder (von links) Foto: Jungschützen Eisborn

Amtierendes Königspaar sind Max Rippe und seine Verlobte Vanessa Danne. Max Rippe war beim Amtsantritt im vorigen Juni mit damals 27 der älteste Jungschützenkönig in der Geschichte des Dorfes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve