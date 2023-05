Eisborn wird Heißborn: Ab sofort Tickets für Scheunenparty

Eisborn. Ran an die Karten: Wer Tickets für die Scheunenparty in Eisborn haben will, muss schnell. Den Grund erklärt Georg Schulte.

Die Scheuenparty in Eisborn gilt als Kultveranstaltung – nicht erst, seitdem sie die heimische Bestseller-Autorin Lisa Keil in einem romantischen Roman als Schauplatz verewigt hat. Die Vorfreude ist im Nach-Corona-Jahr 2023 besonders groß. Für die Sause, die – wie gewohnt – am Mittwoch vor Fronleichnam stattfindet, hat der Vorverkauf bereits begonnen. Er läuft so gut, dass Veranstalter Georg Schulte vom SuS Eisborn erwartet, keine Abendkasse öffnen zu müssen: „Wir rechnen mit einem ausverkauften Haus.“

Drei Live-Band rocken – eine mehr als im Vorjahr. Die Hemeraner Combo PlanLos tritt auf, die Sharks und Cold Revenge. Mehr noch: „Wir haben fünf DJs, und wir haben drei Musik-Areas“, sagte Georg Schulte. Es sind Sebastian Vee, TMO und DanX.

Die Party findet am Mittwoch, 7. Juni, statt – auf dem Hof Schulte-Horst. Den Beginn hat Georg Schulte auf 19.30 Uhr vorverlegt. Zutritt ist ab 18 Jahren. Es findet eine Ausweiskontrolle statt.

Der Erlös fließt in die Vereinskasse des SuS Eisborn.

Die Eisborner Sportler haben für Infos und Vorverkauf eigens eine Internetseite angelegt: https://scheunenparty-eisborn.de/

