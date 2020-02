Eisborns altes Pfarrhaus bald mit neuem Besitzer?

Eisborn. Wer aus dem Hönnetal kommt, fährt direkt darauf zu: Das alte Pastorenhaus prägt das Ortsbild von Eisborn wie nur wenige Gebäude sonst. Vor allem der Giebelturm mit Fachwerk, Schieferdach und Wetterhahn eignet sich perfekt zum Postkartenmotiv. Das markante Gebäude gehört zum Hotel „Antoniushütte“. Ausgerechnet davon will sich Chefin Britta Spiekermann trennen. Was sind ihre Gründe?

Hotel Antoniushütte in Eisborn: Inhaberin Britta Spiekermann und Küchenchef Oliver Schulz Foto: Marcus Bottin / WP

Fakt ist: Das alte Pfarrhaus steht zum Verkauf. Der Balver Makler Helmut Schäfer kümmert sich darum. 750.000 Euro werden aufgerufen. „Mal sehen, wer kommt“, sagt Britta Spiekermann, „ich habe keinen Druck.“ Denkbar seien Wohnungen für junge Alte oder eine Art Gesundheitscampus.

Das Gebäude ist rund 120 Jahre alt. 600 Quadratmeter können bewohnt oder genutzt werden. Derzeit gibt es in dem Haus 22 Doppelzimmer mit Bad sowie zwei Wohnungen. „Auch eine Sauna ist unten drin, und ein Massagebereich“, fügt Britta Spiekermann hinzu. Das Grundstück ist 1200 Quadratmeter groß.

„Meine Idee war, meinen Betrieb zu konsolidieren“, sagt Britta Spiekermann im Gespräch mit der „Westfalenpost“, „die Dependance, die ich seit 30 Jahren habe, ist mit weiten Arbeitswegen verbunden. Weite Wege haben auch die Gäste.“ Zudem bietet das Pfarrhaus lediglich einen Drei-Sterne-Standard, das Haupthaus jedoch Vier Sterne Superior. „Das ist für die Gäste nicht immer einfach verstehen“, erläutert die Hotel-Chefin, „sie haben eine andere Erwartungshaltung.“

Sie will lieber Geld ins Hauptgebäude stecken. Dort gibt es Potenzial. Allein zehn Personalzimmer stehen leer. Das hat mit gewandelten Zeiten zu tun. „Wir haben heutzutage weniger Personal“, erklärt Britta Spiekermann, „und das Personal ist mobil geworden. Schon Azubis kommen mit dem Auto.“

Sie ist schon einen Plan: „Ich will High-End-Zimmer. Es geht mir in erster Linie darum, die Qualität zu verbessern.“ Investitionen gehen in Richtung Kernsanierung. Sollte das alte Pfarrhaus verkauft werden, entsteht im Hauptgebäude eine neue Sauna mit Wellnessbereich: „Da haben wir räumliche Möglichkeiten.“

Luxushotel auf dem Dorf

Britta Spiekermann von der Antoniushütte Eisborn auf dem Alpakahof Ennert in Wennigloh bei Arnsberg Foto: Britta Spiekermann / Antoniushütte

Britta Spiekermanns Ziel ist ein Luxushotel auf dem Dorf. Was sie einst in einem Münchner Fünf-Sterne-Tempel lernte, will sie bestmöglich auf Eisborn übertragen. „Gäste kommen von außerhalb, weil sie unsere Zimmer schätzen: Sie haben nämlich in der Mitte einen Whirlpool, wie in einer Suite. Wie ich gehört habe, muss das sehr selten sein. Man muss mehr anbieten, als die Gäste erwarten.“

Einen weiteren Trend hat Britta Spiekermann ausgemacht: barrierefreie Zimmer. Sie richten sich nicht unbedingt an Schwerbehinderte. Aber hat sie haben den Charme, für gehbehinderte Menschen ebenerdig erreichbar zu sein – der Hanglage sei Dank. Britta Spiekermann: „Man kommt oft direkt mit dem Auto vorfahren.“

Sie will gestressten Managern und Erholungssuchenden den Aufenthalt im Sauerland überdies mit „Entschleunigungsangeboten“ schmackhaft machen. „Seit Anfang des Jahres bieten wir Alpaka-Touren an“, erzählt Britta Spiekermann. „Ich musste erst mal schmunzeln. Aber das wird wirklich gut angenommen. Das wird übrigens häufig Männern geschenkt.“ Sie arbeitet mit dem Ennerthof im Arnsberger Ortsteil Wennigloh zusammen. Selbst Britta Spiekermanns Pony wird gern zu Spaziergängen mitgenommen.

Weitere Trends will Britta Spiekermann bei der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin erspüren. Die Reise-Messe findet von Mittwoch, 4. März, bis Sonntag, 8. März, statt. Britta Spiekermann sieht den Termin als Chance: „Man muss mal über den Tellerrand hinausgucken.“ Was in Berlin beginnt, kann in Eisborn enden.