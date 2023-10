Eisenbahnfreunde: Auf Zeitreise mit Alois am Bahnhof Binolen

Balve. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal nehmen Fahrt auf. Am Sonntag findet das beliebte Familienfest in Binolen statt. Willkommen zu einer Zeitreise!

Die Eisenbahnfreunde Hönnetal öffnen am Sonntag, 15. Oktober, die Türen des historischen Bahnhofs Binolen. Von 11 bis 17.30 Uhr sind Eisenbahnfans zum Familientag willkommen. Besucher sind eingeladen, sich auf die Reise in die Vergangenheit der Eisenbahn im Hönnetal zu machen. Es gilt, den jungen Eisenbahner Alois zu begleiten, der gerade bei der Bundesbahn als Jungwerker angefangen hat. Seine Geschichte spielt in den 50er Jahren, als die Eisenbahn im Hönnetal nicht aus modernen Triebwagen im Stundentakt, sondern aus dampf- und dieselgeführten Personen- und Güterzügen bestand und auf den Bahnhöfen viel Leben herrschte. Alois und Co. gehen auf Zeitreise über das Bahnhofsgelände in Binolen. Es gilt, eine mechanische Schranke zu kurbeln, ein Stellwerk zu bedienen, aber auch mit der Motor- oder Handhebeldraisine die Gleisanlagen zu besichtigen. Auch die Modellbahner lassen sich über Schultern schauen. Dazu gibt’s ein Quiz zu Hönnetalbahn und Bahnhof Binolen – es lockt das „Hönnetalbahn-Diplom“.

Die DB Regio lässt in Kooperation mit dem NWL die Bahn im Stundentakt rollen. Da in Binolen dann immer auch Zugkreuzungen stattfinden, gibt es auch gleich den Blick auf die aktuelle Bahn. Der Eintritt ist frei.

Infos zum Fahrplan findet Ihr hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve