Eisenbahnfreunde bitten bei Rallye zu Draisinen-Tour

Eisenbahn zum Anfassen: Die Eisenbahnfreunde Hönnetal hatten rund um den Bahnhof Binolen zum Familienfest geladen. Leuchtende Augen gab es beim Bestaunen und vor allem Ausprobieren.

Die Motordraisine war unterwegs, zur Freude großer wie kleiner Besucher. Foto: Alexander Lück / WP

Da muss man schon mal kurz überlegen. Auf die Frage was ihr am besten gefallen hat, gehen die sechsjährige Claire und ihr Papa Julian erstmal alles durch, was sie an diesem Tag in Binolen erlebt haben: eine Schranke hoch- und runterkurbeln, mit der Kelle winken, mit der Motordraisine fahren. „Aber am tollsten war es, mit der Handdraisine zu fahren“, strahlt Claire. Nur mit Muskelkraft einige Meter im Bahnhof von Binolen auf und ab fahren, auch das war eine der Möglichkeiten beim Familienfest der Eisenbahnfreunde Hönnetal am Sonntag. Claire war also begeistert, und auch ihr Vater Julian, mit dem sie zusammen aus Hemer gekommen war, lobt die Organisatoren. „Es ist toll, dass hier so was gemacht wird, um den Kindern den Eisenbahnbetrieb näher zu bringen.“

Ihre Heimatstadt Hemer hat seit Jahren bekanntlich keinen direkten Schienenanschluss, was der Papa nicht so gut findet, wie er durchklingen lässt.

Das kleine, silberne Mammut gab es kürzlich für die Eisenbahnfreunde als Präsent bei der Ehrung verdienter Bürger der Stadt. Klar, dass Chefbastler Alfons Blumenkamp es auch beim Familientag gleich auf der Modellbahn präsentierte. Foto: Alexander Lück / WP

Beim Familienfest der Eisenbahnfreunde Hönnetal kamen die Besucher nicht nur aus Balve, sondern der Umgebung. Wie auch der Verein sehr weiträumig aufgestellt ist bei seinen Mitwirkenden. Oliver Funke ist aus Fröndenberg, und er nimmt den WP-Reporter auf eine Spritztour mit in der Motordraisine. Und erklärt: Bis zu 80 km/h würde das Ding schaffen, dazu seien die eigenen Gleise im Bahnhof freilich zu kurz. Und das Gefährt hat eine Gangschaltung wie ein Pkw.

Um alle Fragen der Rallye für das Jungwerker-Diplom zu beantworten, galt es für die kleinen Besucher etwa auch, sich das mechanische Stellwerk erklären zu lassen. Über 100 Jahre ist dieses alt und seit 1995 nicht mehr im Betrieb, war hier zu erfahren. Und manche der Hebel sind ganz besonders, weil die von hier gesteuerten Weichen so weit entfernt lagen, an den Ausfahren in Richtung Menden schon kurz vor dem Tunnel, beziehungsweise auch in Richtung Balve.

Am vollsten war es am Sonntag über die Mittagsstunden. Aber insgesamt „ein bisschen durchwachsen“ von der Resonanz, wie Alfons Blumenkamp findet. Leuchtende Augen bei Klein und Groß, wenn sie die Modelleisenbahn innen im Bahnhofsgebäude bestaunten, entschädigten aber. Während zur Modellbahnausstellung über den Jahreswechsel immer die H0-Anlage mit vielen Darstellungen vom Hönnetal ihren Platz hier findet, war am Sonntag die von der Anlage her kleinere, im Maßstab aber viel größere LGB-Bahn aufgebaut.

Verdiente Bürger

Vor wenigen Wochen erhielten die Eisenbahnfreunde quasi einen großen Bahnhof, wurden in der Schützenhalle Langenholthausen von Bürgermeister Hubertus Mühling als verdiente Balver Bürger geehrt, trugen sich ins Goldene Buch ein. Vor allem für den Nachbau der Hönnetalbahn nebst Landschaft im Maßstab 1:87. Unter den für Präsenten für diese Ehrung war auch ein kleines silbernes Mammut. Und das hatte am Sonntag einen lauschigen Platz in einer Lego-Höhle direkt auf einem der Güterwaggons gefunden. Es gab auch noch eine andere kleine Modellbahn oder die Miniatur einer Dampfmaschine zu bewundern. Was bei den kleinen Besuchern am besten ankommt? Götz Dehnert hat das beobachtet: „Alles was man auch selber bedienen kann.“

Große Ausstellung

Nach dem Familienfest ist vor dem Jahreswechsel. Entsprechend steigt auch schon die Vorfreude auf die nächste große Ausstellung im Bahnhof Binolen. Der Platz in den Räumen ist mit der Anlage schon voll, Neues passt kaum noch rein. „Es geht dann mehr darum, die Anlage in Schuss zu halten und zu verschönern,“ sagt Chefmodellbauer Alfons Blumenkamp.

Von der Dampflok zum Kohldampf. Für das leibliche Wohl gab es am Sonntag beim Familienfest unter anderem auch Kuchen in Form eines Zuges.

Apropos Zug. Für die Anreise nach Binolen fuhr die Hönnetalbahn an diesem Tag jede Stunde, und nicht wie sonst an Sonntagen nur alle zwei. Wer an diesem Tag Dienst statt Freizeit hatte, wurde aber zumindest damit entschädigt, dass ihm die Ehrenamtlichen der Eisenbahnfreunde beim kurzen Halt in Binolen heiße Grillwürstchen in den Führerstand reichten.

AUSSERPLANMÄSSIG

Am kommenden Sonntag sollen mehrere Schienenbusse aus dem Rheinland in Binolen ankommen. Die Fahrt sollte eigentlich früher schon stattfinden, endete aber außerplanmäßig auf der Strecke. Nun hoffen die Eisenbahnfreunde, die Gleichgesinnten samt historischer Gefährte am 22.10. in Empfang nehmen zu können.

