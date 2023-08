Eisenbahnfreunde: Entspannendes Fest und bald Volldampf

Binolen. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal haben sich beim Sommerfest entspannt. Kein Wunder: Am 10. September geht’s in Binolen richtig rund.

Etwas ruhiger als in den Vorjahren war das diesjährige Sommerfest der Eisenbahnfreunde Hönnetal, das am Samstag in Binolen gefeiert würde. „Das schwülwarme Wetter hat wohl einige davon abgehalten zu kommen“, vermutete der Vorsitzende Markus Hüsken. Aber die 25 Mitglieder, die zu Besuch waren, hatten einen gemütlichen Nachmittag und tauschten sich rege über das aus, was ihnen am Herzen liegt: die Eisenbahn. So gab es einige Gespräche, die sich um die historische Draisine „Floh“ drehten. Für das leibliche Wohl wurde auch die gemütliche Grill-Ecke aktiviert, wo einige sich direkt an die „Quelle“, den Grill, setzten. Am Sonntag gab es dann auch schon gleich wieder etwas zu tun. Ein historischer Schienenbus mit einer 40köpfigen Geburtstagsgesellschaft aus Köln war zu Besuch im Hönnetal. Nach einer Fahrt bis Neuenrade kehrte die Gesellschaft im Bahnhof Binolen ein und bewunderte das historische Bahnhofsensemble. Richtig was los sein, wird am 10. September, wenn aus Köln gleich 270 Fahrgäste erwartet werden. Bis dahin ist noch einiges vorzubereiten.

