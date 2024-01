Eisenbahnfreunde Hönnetal: Dachs bereitet Sorgen

Binolen/Menden/Fröndenberg/Unna Der Vereinsleben läuft rund. Der Bahnverkehr in der Region bereitet dem Verein EFH indes Kummer. Warum?

Die Hönnetalbahn wird zwischen Fröndenberg und Unna weniger von der Lokführergewerkschaft GDL, sondern viel vom Dachs bestreikt. Das macht den Eisenbahnfreunden Hönnetal Sorgen. Und nicht nur das. Vereinssprecher Johannes Schmoll hat die Jahreshauptversammlung im Bahnhof Binolen zusammengefasst.

Breiten Raum nahm demnach die aktuelle Entwicklung der Eisenbahn im heimischen Raum ein. Hier zeigt sich immer mehr, dass die Hönnetalbahn nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Gesamtsituation der Eisenbahn in Deutschland gesehen werden muss.

Die großen Probleme, wie Zugausfälle durch Bauarbeiten, Störungen und Personalausfällen, machen sich auch im Hönnetal bemerkbar. Allerdings hat sich die Situation, die Anfang 2023 noch dramatisch war, zumindest hier etwas entspannt.

Große Sorge macht den Eisenbahnfreunden natürlich die Strecke von Unna nach Fröndenberg, deren Trasse zu einem großen Teil durch Dachse zerstört wurde. Man hofft auf eine schnelle Reaktivierung dieser wichtigen Verbindung.

Auch die mit der Vereinigung der Unternehmensteile „DB Netz AG“ und „DB Station&Service AG“ zur „InfraGO AG“ anstehenden Probleme, sehen die Eisenbahnfreunde mit Sorge, wobei hier vor allem die Ruhr-Sieg-Strecke und die dort verkehrende IC-Linie betroffen sein könnte.

Trauer um Guido Kaiser

Zuvor jedoch stand der Rechenschaftsbericht an. Markus Hüsken, Vorsitzender der Eisenbahnfreunde, berichtete von einem Jahr mit viel Licht, aber auch Schatten. Der Tod des zweiten Vorsitzenden Guido Kaiser im Oktober war ein Schock für den Verein. Seit 1986 war Kaiser Mitglied des Vereins, den er mit seinem umfassenden Fachwissen prägte. Posthum ernannten ihn die Eisenbahnfreunde zum Ehrenmitglied. Auch sieben weiterer verstorbener Mitglieder wurde gedacht.

Zur Intermodellbau in Dortmund

Ansonsten war das Jahr geprägt durch vielfältige Aktionen. Hüsken hob die Teilnahme der EFH-Modellbahngruppe an der international bekannten Messe „Intermodellbau“ in Dortmund ebenso hervor, wie den dreimaligen Besuch des historischen Schienenbusses im Hönnetal. Besonders stolz zeigte er sich über die Verleihung des Ehrenpreises der Stadt Balve, der mit dem Eintrag in das goldene Buch verbunden war.

Große Fortschritte konnten bei der Renovierung des Postwaggons erreicht werden, der künftig für verschiedene Zwecke genutzt werden soll. Denkbar etwa ist das jährliche Familienfest, das auch 2024 wieder stattfinden soll.

Zu den Klassikern der Vereinsarbeit gehörten wieder der Weihnachtsmann, der am Heiligen Abend mit der Hönnetalbahn fährt und die Modellbahnausstellung „zwischen den Jahren“.

Balver Paar geehrt

Auch die Kasse der Eisenbahnfreunde bietet keinen Grund zur Sorge. Kassierer Hans-Peter Jung, der in diesem Jahr dieses Amt innehat, konnte einen ausgeglichenen Kassenbestand feststellen, den die Kassenprüfer auch bestätigten. Aktuell hat der Verein 451 Mitglieder!

Frech, der Dachs. Auf der Hönnetalbahn zwischen Fröndenberg und Unna geht derzeit nicht mehr. Dachse haben einen Damm unterhöhlt und ein regelrechtes Tunnel-Netzwerk angelegt. Die Reparatur kostet laut Bahn rund sechs Millionen Euro. Foto: Tobias Schürmann / Menden

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Waltraud und Heinz Lischke aus Balve geehrt.

Modellbauer zieht in Vorstand ein

Nach der Entlastung des Vorstandes stand die Neuwahl des Vorstandes an. Markus Hüsken wurde als 1. Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt, wie Hans-Peter Jung als Kassierer, Bettina Friedrich als Verwalterin des Vereinsheims und Johannes Schmoll als Pressesprecher. Neuer zweiter Vorsitzender ist Erwin van Stekelenburg aus Fröndenberg, womit ein Vertreter der Modellbahngruppe nun dem geschäftsführenden Vorstand angehört. Neuer Schriftführer ist Stefan Prekull, als Beisitzer wurden Gerd Humme, Christoph und Friedbert Harringhaus sowie Daniel Friedrich gewählt.

Schienenbus erneut unterwegs

Für 2024 steht schon einiges im Kalender. So wird der historische Schienenbus im Mai und September erwartet, die Modellbahner werden auch nach Weihnachten wieder ausstellen, es wird wieder ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier geben und es werden auch Ausflüge geplant.

Die Eisenbahnfreunde Hönnetal e.V. sind auch nach 39 Jahren ein immer noch sehr aktiver und beachteter Verein. Dieses Fazit konnten alle anwesenden Mitglieder zum Abschluss dieser Mitgliederversammlung ziehen.

Abzusehen ist bereits jetzt, dass Verein mit Volldampf aufs Jubläumsjahr zufährt. 2025 wird er 40.

