Emmausgang: So erneuert SGV Balve die Tradition

Balve. Der SGV Balve geht in doppelter Hinsicht neue Wege. Will ein Verein sich erneuern, muss Traditionen erneuern: wie den Emmausgang. Was geplant ist.

Der SGV Balve geht in doppelter Hinsicht neue Wege. Der diesjährige Emmausgang des Vereins findet am Ostermontag. 10. April, unter dem Motto „Osterhasen-Schatzsuche“ statt. Er richtet sich an alle, die Spaß an einer geselligen etwa fünf Kilometer langen Wanderung haben, besonders aber an Familien, die mit ihren Kindern am Ostermontag an einer Erlebniswanderung teilnehmen möchten. Es soll ein Schatz gesucht werden, den der Osterhase versteckt hat. Mit kleinen Rätseln und Hinweisen wird die Wanderung zu einer Schnitzeljagd. Startpunkt ist am SGV-Wanderheim Balve um 13 Uhr. „Zum gemeinsamen gemütlichen Abschluss bitten wir, Kuchen mitzubringen“, heißt es in einer Mitteilung. Für Kaffee und Kaltgetränke ist gesorgt. Kontakt: Anna-Lena Romberg, Telefon 0157-38449761.

