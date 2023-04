Energieeffizienter Neubau: Dieses Duo steckt dahinter

Sanssouci. Wohnraum ist knapp, vor allem wenn er energiesparend sein soll. Zwei Frauen haben eine Lösung gefunden. Ihr Projekt ist in Sanssouci entstanden.

Bezahlbarer Wohnraum im Balver finden gleicht einem Sechser im Lotto. Um dem Problem der Wohnraumsuche etwas entgegenzuwirken, hatte die junge Unternehmerin Nina Butterweck-Niewels allen Mut zusammen genommen. Sie hat im Balver Ortsteil Sanssouci ein neues, modernes Wohnhaus für bis zu acht Parteien gebaut. Trotz vieler pandemie-bedingter Probleme steht dem Erstbezug am 1. Juli nichts mehr entgegen. Aber wie entstand eigentlich die Idee, mit einem hohen finanziellen Aufwand neuen Wohnraum zu schaffen?

Sanssouci liegt verkehrsgünstig. Foto: Jürgen Overkott / WP

„Heutzutage wird ja ganz viel über die sozialen Medien verbreitet. Ich habe im Internet verfolgt, dass Nancy Hempel das Immobilienbüro von Helmut Schäfer übernimmt und fand das, was sie macht, einfach nur super. Die Art und Weise, wie sie die sozialen Netzwerke zum Vertrieb benutzt, haben mich einfach voll überzeugt“, erzählt Butterweck-Niewels beim Baustellenbesuch.

Nach einem ersten Treffen der beiden, bemerkten sie sehr schnell, dass Chemie und Ideen bei beiden übereinstimmten. „Ich hab ihr von meiner Idee eines Neubaus eines Mehrfamilienhauses erzählt, und Nancy war direkt Feuer und Flamme dafür. Es sprudelte sprichwörtlich bei uns beiden von Ideen“.

Aus dieser gemeinsamen Idee ist ein energieeffizientes Haus einstanden, welches den Ansprüchen der heutigen Zeit entspricht. „Das Haus besitzt eine moderne Fußbodenheizung und wird mit Erdwärme beheizt. Alles ist hier auf die Zukunft vorbereitet. Wir überlegen auch in Zukunft, noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu errichten, und das Haus bekommt auch in naher Zukunft den ersehnten Glasfaseranschluss.“

Ein weiterer Vorteil sei es, dass dieses Haus nahezu barrierefrei sei. „Das ganze Haus besitzt keine Stufen und Kanten in den Wohnungen und bei den Zugängen zu Terrasse oder Balkon. Auch installieren wir im jedem Bad eine begehbare und ebenerdige Dusche. Das ist aber auch bei Neubauten über zwei Wohneinheiten heute gesetzlich vorgeschrieben.“

Kostenmäßig liegen die Mietpreise auf dem für Neubauten typischen Niveau. „Wir halten uns auch hier an den Standard für Mietpreise solcher Objekte“, erklärt Immobilienprofi Nancy Hempel. Acht Wohneinheiten, in der Größe von 47 bis 107 Quadratmetern warten hier auf ihre neuen Bewohner. „Da ist für jeden etwas dabei. Von der gemütlichen Wohnung für Singles oder Paare bis zur großen Familienwohnung bieten wir hier an. Bezugsfertig ist das Haus ab dem 1. Juli dieses Jahres. Wir finden diese Mischung der Größen ideal. Alle Wohnungen sind lichtdurchflutet und bestens gegen Schall isoliert. Außerdem werden die Türen und die Fußböden auch in einem hellen Ton gehalten, sodass alles sehr hell wirkt und selbst bei elektrischem Licht Energie gespart werden kann“, so Butterweck.

Große Terrassen oder gemütliche Balkone laden zum Verweilen an der Luft ein. Auch werden die Grünflächen rund um das Haus zum Verweilen oder gemütlichen Beisammensein einladen“, verspricht die Bauherrin. „Und es wird ja auch in naher Zukunft die Bundesstraße, die hier noch vorbeiführt, ja verlegt. Dann wird es hier noch ruhiger und entspannter, als es jetzt schon ist.“

Auch möchte das Damenduo versuchen mehr Auswärtige nach Balve zu locken.„Unsere Region ist ein starker Arbeitgeber. Da viele Menschen oft noch pendeln, bieten wir hier jetzt eine Möglichkeit, sich eine Wohnung in der Nähe seines Arbeitsplatzes zu suchen. Gerade für Menschen aus dem Ruhrgebiet, wo die Mietpreise in einer ganz anderen Liga spielen, gibt es jetzt eine Chance, aufs Land zu ziehen und das bei geringeren Kosten als in der Stadt.“

HINTERGRUND

Wohnen ist seit Jahren eines der gesellschaftspolitischen Megathemen. Die Diskussion dreht sich rund um mangelnden Wohnraum, hohe Mieten sowie steigende Immobilienpreise. Das Thema Wohnen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen in Deutschland. 2022 haben die rund 19,9 Millionen Hauptmieterhaushalte in Deutschland nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich 27,8 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgegeben. Rund 1,5 Millionen Haushalte wiesen im Jahr 2022 eine Mietbelastung von 50 Prozent oder sogar mehr auf. Die Kaltmiete liegt in Städten über 100.000 Bewohnern deutlich höher als in kleinen Städten wie Balve.

