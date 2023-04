Energiemonitor zeigt: Noch wird kaum Erneuerbares produziert

Balve. Neuer Service von Balve und Westnetz: Ein Energiemonitor zeigt ab sofort ständig aktualisierte Produktion und aktuellen Verbrauch. Was bringt’s?

Ab sofort können die Balverinnen und Balver auf der Internetseite der Stadt Balve (www.balve.de) den Energiemonitor für das Stadtgebiet einsehen. Dank Energieversorger Westenergie konnte dieser Energiemonitor für Balve entwickelt werden. Ein Screenshot vom Mittwochmittag wirft ein Schlaglicht auf den heimischen Energiemarkt. Warum?

Hönnetal im Wandel und die Dorfenergiegenossenschaft Mellen besuchen die Energiewendestadt Saerbeck. Foto: Hönnetal im Wandel

Über den Monitor können nun die Stromverbräuche im Stadtgebiet eingesehen werden und auch der im Stadtgebiet regenerativ erzeugte Strom. Er visualisiert vielfältige Energiedaten – insbesondere die lokale Erzeugung und den Verbrauch. Dabei zeigt der Monitor auf, wer gerade welchen Strom erzeugt und wer gerade wieviel Strom verbraucht. Die Bürgerinnen und Bürger können damit sehen, woher kommt der Strom im Moment und wohin fließt er. Was heißt das konkret?

Der Screenshot entstand am Mittwoch, um zwölf Uhr mittags. Nun ist es bei der Erzeugung erneuerbarer Energie wichtig zu wissen, wie das Wetter im Moment der Messung ist. Die Situation: Der Himmel war vollständig mit Wolken bedeckt. Umgekehrt: Die Intensität der Sonne hielt sich in überschaubaren Grenzen. Windgeschwindigkeit elf 11/hm bedeutet „schwacher Wind“ - für Windkraft mäßig ergiebig.

Geplante Fotovoltaikanlage der Dorfenergiegenossenschaft Mellen Foto: Dorfenergiegenossenschaft Mellen / Stadt Balve

Kein Wunder also, dass die Energieerzeugung am Mittwochmittag niedrig war. Gerade aml vier Prozent des Bedarf des Energiebedarfs von knapp 20.000 Kilowattstunden kamen aus erneuerbaren Quellen.

Allerdings ist auch die Zahl der Anlagen, die Energie aus Wind und Sonne, Wasser und Biomasse erzeugen können, klein.

Stadt Balve und Westnetz hoffen, mit dem Energiemonitor einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass das Energiebewusstsein bei Bürgerschaft und Unternehmen wächst. So heißt es denn in der Mitteilung: „Vor allem die Darstellung, welcher Strom im Stadtgebiet regenerativ erzeugt wird, sollte Ansporn und Aufruf für jeden sein, sich an der Energiewende zu beteiligen. Dies kann bereits schon über ein kleines Balkonkraftwerk erfolgen oder über eine eigene PV-Anlage auf dem Dach oder auch durch energieeinsparende Maßnahmen am und im Gebäude selber.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve