Energiewende: Darum kann sich Balve kreisweit sehen lassen

Balve. Stadt Balve und Westenergie wollen Stromverbrauch und Erzeugung erneuerbarer Energie in Echtzeit zeigen. Worauf die Stadt schon stolz ist.

Die Stadt Balve startet im Mai ein sogenanntes Energie-Monitoring. Was es damit auf sich hat, erklärte Bürgermeister Hubertus Mühling im Rat.

Vorweg wies er darauf hin, dass Politik und Verwaltung seit geraumer Zeit am Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energie arbeiten – per Photovoltaik, Windrad und Biogasanlage. „Viele gute Dinge, die zur Energiewende führen werden, entstehen auch in Balve“, sagte Mühling. Der Energiemonitor werde gemeinsam mit dem Unternehmen Westenergie eingerichtet. „Wir können künftig im Internet in Echtzeit sehen, wie viel Strom in Balve konkret verbraucht wird, und der Monitor zeigt auch an, wie viel regenerative Energie in diesem Moment in Balve erzeugt wird“, setzte Mühling hinzu. Die Bürgerschaft könne im Netz Echtzeitdaten abrufen. Möglich sei aber die Daten nach Tagen, Wochen und Monaten zu sichten.

Mühling nannte konkrete Zahlen für den Jahresstromverbrauch in Balve für 2020. Demnach wurden rund 43,46 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Davon seien 24,29 Kilowattstunden Strom regenerativ erzeugt. Das seien 56 Prozent. Diese Zahl könne sich kreisweit „sehr sehen lassen“.

