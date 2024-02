Englische Geheimnisse: Indra Janorschke liest

Balve Wer reif ist für die britische Insel, liegt bei der Hagener Bestseller-Autorin richtig. Sie gastiert im März in Balve.

Balves Schmöker-Gemeinde darf sich auf eine Bestseller-Autorin freuen. Sie liest am Donnerstag, 7. März, in der Stadtbücherei. Das Schöne: Indra Janorschke kommt aus der Nähe, aus Hagen. Sie entführt ihre Fans in die Welt des englischen Adels. Statt der TV-Serienbilder von „Downton Abbey“ winkt Kopfkino.

Eine alte Dame, ein Schloss in Wales, eine Rebellin mit dunkler Vergangenheit: Das ist der Plot des Romans „Frühlingsgeheimnisse“, den Indra Janorschke am 7. März in der Bücherei vorstellt..

Vier Jahreszeiten, vier Schwestern: Indra Janorschke legt unter ihrem neuen Pseudonym Anna Helford in diesem Jahr gleich eine Reihe mit vier Bänden vor. Sie erinnern ein wenig an die Erfolgsreihe „Sieben Schwestern“ – auch hier stehen unterschiedliche, mutige und kluge Schwestern im Mittelpunkt. Erzählt wird mit feiner Charakterzeichnung und Lokalkolorit aus Wales im ersten Band die Geschichte der Rebellin Spring, die nach dem Frühling benannt ist und ebenso energisch mit eingefahrenen Strukturen aufräumt. Dabei kommt sie mit dem Gesetz in Konflikt, um schließlich auf ein Familiengeheimnis zu stoßen.

Bücherei-Chefin Steffie Friske hat sich, wie sie im Gespräch mit der Westfalenpost sagte, über einen unkomplizierten Kontakt per Mail zu der Autorin gefreut. Feine englische Art trifft westfälische Anpacker-Mentalität. Das Publikum darf sich auf literarische Genüsse plus Häppchen freuen. Dafür sorgt der Förderverein der Bücherei.

Die Reihe „Buch & Genuss“ verspricht beste Unterhaltung in gemütlicher Atmosphäre. Indra Janorschke, Autorin des dtv-Verlags, ist vielen unter dem Pseudonym Felicity Whitmore bekannt („Die Frauen von Hampton Hall“). Die Karten gibt es ausschließlich online über balve.de (Event-Ticketshop) zum Preis von 13 Euro, die zusätzlichen zwei Euro Servicegebühr entfallen, wenn die Karten im Innenstadtbüro ausgedruckt werden. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr

