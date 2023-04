Der Vorstand des Lions-Club Sorpesee präsentiert erneut das Entenrennen auf dem See.

Lions Ente gut, alles gut: So läuft 2. Entenrennen auf Sorpe

Balve/Amecke. Der Lions-Club Sorpesee organisiert das zweite Entenrennen auf dem Sorpesee. Warum sich der Loskauf lohnt.

Maifest in Amecke: Für das zweite Entenrennen des Lions-Clubs Sorpesee ist der Vorverkauf gestartet. Die Spaßenten mit und ohne Los sind ab sofort an den Vorverkaufsstellen für fünf Euro plus einen Euro für die Spaßente zu bekommen.

Nach drei Jahren findet wieder ein Maifest mit der Löschgruppe Amecke der Freiwilligen Feuerwehr statt. Die Amecker Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und der Lions Club Sorpesee laden am 1. Mai ab 11 Uhr auf den Schützenplatz zur Amecker Sorpe ein. Dort findet auch das zweite Entenrennen des Lionsclubs Sorpesee um 14 Uhr statt. Der Verkauf der Lose für die Rennenten, dekoriert mit kleiner Spaßente, ist bereits in vollem Gange, und es warten neben dem Reisegutschein als Hauptpreis, dem Radgutschein, einem Bildschirm, einem Berg-Gocart, Bürostühlen und vielem mehr, 120 Preise auf ihre Gewinner. Es ist nicht nötig, am Veranstaltungstag zu sein, denn auch nachträglich kann der Gewinn eingelöst werden. Online können Lose erworben und nachgesehen werden, welche Losnummern gewonnen haben.

Auf Teilnehmer wartet ein vielfältiges gastronomisches Angebot vom Grill und Kaffee, Kuchen, gefüllte Berliner und Waffeln. Es gibt über den ganzen Tag Unterhaltung für Jung und Alt. Um 15 Uhr findet am Schützenplatz die Siegerehrung statt. Die Organisatoren danken allen Unterstützern, die das Entenrennen und das Maifest erst möglich machen. Der Erlös des Entenrennens ist für Projekte zur Förderung von Kinder und Jugendlichen. Bei Regenwetter findet das Maifest in der Schützenhalle statt.

Im Lions-Clubs Sorpesee sind auch Balver organisiert.

Informationen: www.lions-sorpesse.de.

