„Windpark Affeln“ Erneuerbare Energie: In Langenholthausen dreht sich bald was

Balve/Langenholthausen/Affeln. Zwischen Langenholthausen und Affeln soll ein neuer Windpark entstehen. Die Politik hatte die Vertreter des Unternehmens Prokon Fragen,

Der politisch erwünschte Ausbau der Energie-Erzeugung aus erneuerbaren Quellen geht weiter voran. Vertreter der Energie-Genossenschaft Prokon mit Sitz im schleswig-holsteinischen Itzehoe stellten im Ratsausschuss USB die Planung für vier Windräder im Grenzgebiet zwischen Langenholthausen auf Balver und Affeln auf Neuenrader Seite vor. Ausschuss-Mitglieder nahmen die Ausführungen allerdings keineswegs bloß zur Kenntnis. Sie hatten einige Fragen.

Prokon ist genossenschaftlich organisiert. Das Unternehmen entwickelt bundesweit Windparks. Einen Teil davon betreibt die Energiegenossenschaft. Auch Service und Betreuung bietet sie an. Dazu kommen Energiehandel und Photovoltaik. Was steckt hinter dem Projekt „Windpark Affeln“?

Vier Windräder vom Typ Nordex N163 6.8 sollen errichtet werden. Die Höhe beträgt 245,5 Meter, die Nabenhöhe 164 Meter, der Rotordurchmesser 163 Meter. Die Nennleistung beträgt 27,2 Megawatt. Jährlich sollen alle Anlagen insgesamt 58.000 Megawatt Strom erzeugen. Das entspreche einer Versorgung von rund 16.500 Drei-Personen-Haushalten mit klimafreundlichem Strom. Wie ist es um die Schattenseiten der Technologie bestellt?

USB tagt im Balver Rathaus: Cay Schmidt, SPD, hat Fragen. Foto: jürgen overkott / WP

Auf Langenholthausen kommt im ungünstigsten Fall ein 30-minütiger Schattenwurf zu. Mehr, heißt es, sei astronomisch nicht möglich.

Außerdem bringen Windräder eine Schallbelastung. Sie beträgt im ungünstigsten Fall laut Prokon in Langenholthausen 35 dB. Manuel Wagner von Prokon nannte die maximale Lärmbelastung „absolut unkritisch“. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Cay Schmidt angemerkt, 35 Dezibel würden nach wenig Belastung klingen. Tatsächlich aber seien derlei Geräusche deutlich hörbar.

Ratsherr Heinrich Stüeken fragte zudem nach Gefahr für Fledermäuse durch die Rotorblätter. Prokon-Vertreter Wagner entgegnete, die Anlagen seien so steuerbar, dass Rotmilan und Fledermaus nur gering bedroht seien.

Bürgermeister Hubertus Mühling war Bürgerbeteiligung beim Betrieb der Anlagen wichtig – etwa durch die Bürgerstiftung Balve. Das steigere die Akzeptanz der Anlagen in der Bevölkerung. Wagner sagte, denkbar seien zwei Betriebsmöglichkeiten mit Bürgerbeteiligung, zum einen unter dem Dach der Energiegenossenschaft Prokon, zum anderen durch eine Bürgergenossenschaft in Eigenregie. Alternativ sei eine betriebswirtschaftliche Mischform denkbar: eine Windparkgesellschaft, in der Prokon neben einer Bürgergesellschaft vertreten sei. Wie sieht der Fahrplan aus?

Projektentwicklung und Genehmigungsvorbereitung stehen vor dem Abschluss. Die Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist für Herbst 2024 vorgesehen. Bereits 2027 sollen sich die Windräder drehen. Im USB waren hochgezogene Augenbrauen zu sehen. Wagner verwies auf verkürzte Genehmigungsverfahren.

Die Unterlagen des Investors Prokon findet Ihr hier.

