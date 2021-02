Susanne und Stefan Fölker aus Balve waren das erste Paar, das sich im umgebauten Haus am Drostenplatz 3 hat trauen lassen. Es ist Balves neues Standesamt.

HAUS AM DROSTENPLATZ

HAUS AM DROSTENPLATZ Erste Hochzeit im neuen Standesamt: Balver Paar getraut

Balve. Sie strahlten mit der Sonne um die Wette: Susanne und Stefan Fölker - und Standesbeamtin Anette Meller. Warum Freitag für sie ein großer Tag war.

Premiere geglückt! Das erste Hochzeitspaar Susanne und Stefan Fölker aus Balve im Haus am Drostenplatz 3 war erleichtert und, mehr noch, überglücklich. Und Standesbeamtin Anette Meller auch. Klar, sie hat langjährige Erfahrung. Aber am Freitagmorgen, Punkt elf, hatte sie ihre erste Trauung in Balves neuer gute Stube. Obendrein feierte Anette Meller im neuen Standesamt ein rundes Jubiläum.

Haus Mines in Balve: Letzte Arbeiten stehen noch an. Foto: jürgen overkott / WP

Susanne und Stefan Fölker strahlten mit der winterlichen Sonne bei postkartenblauem Himmel und frostiger Frische um die Wette. Fürs Foto hatte die Braut sogar für einen Moment schulterfrei posiert, im stahlblauen Kleid, das perfekt zu ihren blonden Haaren und ihren blauen Augen passte.

Tradition und Zukunft

Die Generalprobe – der Umzug des Rathauses in den neuen Altbau – war mit dem üblichen Gewusel verbunden: Rechner hin, Telefonanlage her. Ab Aschermittwoch soll aber alles so laufen, wie es Bürger von ihrer Stadtverwaltung erwarten dürfen.

Die Handwerker indes sind noch nicht ganz fertig. Am Freitag, beispielsweise, wurde der Boden geölt, und am Anfang kommender Woche steht ein bisschen handwerklicher Kleinkram an. Dann ist das Werk vollbracht.

2019 hatte die Stadt das Gebäude am Drostenplatz 3 gekauft. Es wurde aufwendig denkmalgerecht saniert – auch mit Landeshilfe.

Zunächst finden am Drostenplatz lediglich Trauungen statt. Anette Meller ist ab Mittwoch unter Telefon 02375-926-112 erreichbar.

Balves Drostenplatz, Haus Mines: Der Umbau war umfangreich. Foto: jürgen overkott / WP

Sobald die Corona-Regeln es zulassen, soll das Gebäude weitere Angebote für die Balver Bürger bereithalten. Fachbereichsleiter Michael Bathe: „Wir werden in dem Gebäude auch Kulturveranstaltungen und kleinere Events anbieten und es für Vereinstreffen zur Verfügung stellen.“

Ach ja, das Dienstjubiläum. Anette Meller hatte am Freitag, wie das Brautpaar, einen Grund zu feiern. Es war ihre 300. Trauung.

Öffnungszeiten: montags 9-12.30 Uhr/14-18 Uhr; dienstags, mittwochs 9–12.30 Uhr; donnerstags 9 bis 12.30 Uhr/14–16 Uhr; freitags geschlossen. Terminabsprache erforderlich.