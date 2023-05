Erstkommunion in Garbeck: Ein großer Tag für die Kleinen

Garbeck. Erstkommunion in Garbeck: Prächtiges Wetter herrschte beim Festgottesdienst. Welche Kinder waren dabei?

Nachdem im April bereits viele Kinder im Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal erstmalig zum Tisch des Herrn gegangen waren, folgt – wie gewohnt – am Himmelfahrtstag die Pfarrei Heilige Drei Könige.

Um den Kindern ein wenig von der Aufregung und der Nervosität zu nehmen, hatte Pastor Christian Naton die Kommunionkinder, die meisten neun Jahre alt, in der Garbecker Grundschule versammelt, um mit Gesprächen und einem gesungenen Vaterunser vorab Anspannung und Nervosität zu lindern. Zusammen ging es dann mit musikalischer Begleitung des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck in die Kirche, wo schon alle auf die diesjährigen Kommunionkinder warteten.

Folgende Kinder gingen zum ersten Mal zum Tisch des Herrn: Leni Baumeister, Unterm Eberg 20; Nora Bertsch, Zum Gosacker 2; Tino Dohmen, Sanssouci 10; Lucy Griesenbruch, Unterm Eberg 4; Ben Hertin, Frühlinghauser Straße 19; Paul Koch, Erlenstraße 19; Marvin Korzak, Unterm Eberg 31; Jannis Peter, Unterm Eberg 7; Jonah Maximilian Pieper, An der Vogelwiese 4; Lasse Renvert, Amselfeld 16; Sophie Rittau, Frühlinghausen 13; Vincent Damian Sasiadek, Küntrop, Auf der Wohert 14a; Henrik Schulte, Märkische Straße 5; Jannes Benjamin Schulte, Im Tiefental 3; Nikolaus Schulte, Im Kump 1; Leonie Schweitzer, Leveringhausen 5a; Merle Waltermann, Auf der Breite 6.

Für Kinder und Eltern in Garbeck, wie in den übrigen Gemeinden des Pastoralverbundes, war die Vorbereitung auf die Erstkommunionvorbereitung in diesem Jahr etwas Besonderes. Erstmalig seit dem Frühjahr 2020 gab es keine Corona-Beschränkungen – weder in der Vorbereitungszeit noch beim festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche.

Die Vorbereitung bestand – wie es auf der Homepage des Pastoralverbundes heißt – aus verschiedenen Bestandteilen. In Kleingruppen, in Teilen der Schulklasse oder mit allen zusammen haben die Kinder Themen rund um den Glauben bearbeitet. Ein besonderer Dank galt all den Elternteilen, die die Gruppenstunden der Kinder gestaltet und damit einen großen Beitrag geleistet haben.

Die Erstkommunionvorbereitung bestand aus verschiedenen Elementen. In Kleingruppen, in Teilen der Schulklasse oder mit allen zusammen machten sich die Kinder auf die Glaubensreise. Mit allen Kindern des Pastoralverbundes fanden beispielsweise Aktionstage statt. Dabei haben die Kinder spielerisch die Bibel kennengelernt, Neues über Jesus und seine Geschichten gelernt. Auch wurde die Freude an Musik gefördert. „Wir haben gemeinsam viele neue Lieder kennengelernt, gesungen und dazu musiziert. Ein leckeres Stück Kuchen gehört in der Pause natürlich auch dazu“, heißt es.

Schulleiterin mit dabei

Ein weiterer Bestandteil der Erstkommunionvorbereitung bestand auch aus Seelsorgestunden, die in der Schule stattfanden. Auch hier wurden spielerisch Themen rund um Glauben, Kirche und Kommunion erarbeitet. Zum Beispiel haben einige Kinder sich verschiedene Geschichten von Jesus mit verteilten Rollen vorgespielt oder mit selbst gemalten Bildern erzählt.

Wegen der engen Verbindung zwischen zwischen Pastoralverbund und Katholischer Grundschule Garbeck nahm Schulleiterin Silke Bathe persönlich an der Erstkommunion ihrer Kinder teil; üblicherweise sind es Drittklässler.

Das Team um Pastor Christian Naton und Gemeindereferentin Theresa Wagner ist daran interessiert, aus dem Kreis der Kommunionkinder neue Messdienerinnen und Messdiener zu gewinnen.

