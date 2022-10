Evangelische Gemeinde Balve: Bezahlbare Ferien auf Baltrum

Balve. Bezahlbare Ferien für alle: Dieses Ziel hat sich die Evangelische Gemeinde Balve. Und sie hat es errreicht. Wie ging das?

Schon länger arbeitet die Evangelische Gemeinde Balve daran, mehrere Generationen bei gemeinsamen Aktionen zu vereinen. Das jüngste Angebot fand in den Herbstferien statt, die am Sonntag zu Ende gingen.

In enger Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Westfalen und Lippe im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn bot die Balver Gemeinde Balve in den Herbstferien ein einwöchiges Mehrgenerationen-Seminar auf der Nordseeinsel Baltrum an, wie Pfarrerin Antje Kastens berichtete.

Das Interesse war groß. 54 Menschen hatten sich angemeldet, 23 Kinder und Jugendliche und 31 Erwachsene. Sie kamen aus Balve, Hemer, Werdohl, Iserlohn, aber aus Ostwestfalen und sogar aus dem hessischen Hanau.

Pfarrerin Antje Kastens hatte die Seminar-Leitung. Ein Mitarbeiterteam hat für jeden Tag erlebnispädagogische Einheiten vorbereitet: Vorträge gab es, und Gesprächsrunden. Experimente in Kleingruppen und Workshops wechselten sich ab. Klimaschutz und der Schutz der Meere spielten eine große Rolle. Der Seminar-Ort bot Anschauungsmaterial unmittelbar vor der Tür.

Am Samstag, 8. Oktober, fuhr ein Bus der Firma Michels mit 30 Balvern nach Neßmersiel.

Der Gemeinde war die Ferienfreizeit in Zeiten explodierender Preise besonders so wichtig wie selten zuvor. „In krisenhaften Zeiten ermöglicht die Evangelischen Kirchengemeinde einen bezahlbaren, entspannten Nordseeaufenthalt“, betonte Pfarrerin Kastens. Der Gemeinde war es obendrein gelungen, für die Busfahrt einen heimischen Sponsor zu finden: Das Unternehmern Chemie Wocklum gab – wie es hieß – eine namhaften Summe. Das Ziel der Unterstützung war, die Busfahrt auch für Familien bezahlbar zu machen.

21 weitere Teilnehmer fuhren mit ihren privaten Fahrzeugen. Alle trafen sich auf der Fähre, um bis zum Samstag, 15. Oktober, das Evangelische Freizeithaus „Sonnenhütte“ am Westkopf der Insel in Beschlag zu nehmen. Pfarrerin Kastens zog erfreut Bilanz. Die Ferienfreizeit habe den Teilnehmern die Chance geboten, in Gemeinschaft neue Kraft für den Winter zu tanken.

Die Gemeinde feiert am Reformationstag (Montag, 31. Oktober) um 18 Uhr Gottesdienst in der Kirche an der Hönnetalstraße. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch in der Kirche, Getränke und Häppchen stehen bereit. Das Presbyterium sorgt für alles. Am Sonntag, 30. Oktober, fällt der Gottesdienst aus.

