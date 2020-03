Evangelische Gemeinde Balve führt Presbyter digital ein

Balve. Neue Zeiten, neue Wege. Wegen der Corona-Krise wurde das Presbyterium der Evangelische Gemeinde digital eingeführt. Ein Gottesdienst folgt später.

Ungewohnte Zeiten erfordern ungewohnte Maßnahmen. So erging es jetzt auch dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Balve. Durch das Kirchwahl-Besetzungsverfahren standen die acht Presbyter(innen), abgekündigt im Gottesdienst am 26. Januar, fest. Jetzt wurden sie nach Annahme der Wahl und geistlicher Verpflichtung in einer digitalen Konferenz am Sonntag durch Pfarrerin Antje Kastens eingeführt.

Die Evangelische Landeskirche von Westfalen hatte hierzu kirchenrechtlich den Weg vorbereitet, um auch in Zeiten von Corona eine handlungsfähige Gemeindeleitung zu garantieren. Das Presbyterium leitet laut Kirchenordnung die Kirchengemeinde vor Ort zusammen mit der Pfarrerin, die kraft Amtes dem Gremium angehört.

Lars Beuter leitet Gremium

Pfarrerin Antje Kastens mitten im Leben Foto: Marcus Bottin / WP

Klaudia Botschar gehört dem Gremium seit 2006 an. Sie ist mit 14 Jahren die Dienstälteste. Ihr folgen seit 2010 Silke Hoppe und Jutta Wilmes. 2012 kam Stefan Schneider hinzu, 2016 Lars Beuter und Nicole Klüppelberg. Neu hinzu kommen Sandra Ackermann und Christina Hartmann, beide aus Beckum. Die Pfarrerin Antje Kastens gehört dem Gremium an, leitet es aber bewusst nicht, um frei zu sein für die geistlichen und seelsorglichen Aufgaben in der Gemeinde. Lars Beuter wurde erneut als Vorsitzender gewählt, ebenso Nicole Klüppelberg als seine Stellvertreterin. Silke Hoppe bleibt Kirchmeisterin (Finanzen/Gebäude), Stefan Schneider bleibt ihr Stellvertreter. Wiedergewählt wurde Silke Hoppe auch als Kreissynoden-Vertretung der Gemeinde Balve. Antje Kastens gehört der Kreissynode als Pfarrerin an. Das Durchschnittsalter des Presbyteriums beträgt 51 Jahre. Der Gottesdienst zur Einführung des Presbyteriums wird mit der Gemeinde feierlich begangen, sobald Gottesdienste wieder erlaubt und planbar sind.

Gudrun Kindas-Schulte scheidet aus Altersgründen aus. Zehn Jahre gehörte sie dem Gremium an, zeitweilig als Schriftführerin. Das Presbyterium dankte ihr und ihrem Mann Burkhard Schulte. Sie steht dem Gremium, wie Ex-Presbyter Herbert Matzke, beratend bei.