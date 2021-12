Evangelische Gemeinde Balve: Heiligabend mehr Gottesdienste

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve trotzt Corona. Heiligabend gibt es mehr Gottesdienste. Der Zeitplan, das Programm, die Anmeldung.

Nachdem durch die Corona-Pandemie weiterhin Vorsicht geboten ist, hat Pfarrerin Antje Kastens neben den gewohnten drei Gottesdiensten an Heiligabend in der Kirche an der Hönnetalstraße in Balve um 15 Uhr, 17 Uhr und 23 Uhr noch zwei weitere Zusatz-Angebote geschaffen um 14 Uhr und 16 Uhr im Gemeindehaus an der Hönnetalstraße. Pfarrerin Kastens möchte damit erklärtermaßen so vielen Menschen wie möglich ein schönes Weihnachtsfest durch einen Gottesdienst mit Weihnachtsevangelium, Gesang und Krippenspiel ermöglichen.

Alle Gottesdienste dauern rund 35 Minuten, wie Pfarrerin Kastens hinzufügte.

Musik und Theater

Ein Bläserquartett, Lydia Streiter, Anna Lena Hartmann, Olga Jarkov, Erwin Orlich und Claudia vom Lehn wirken in den Gottesdiensten musikalisch mit. Jeder Gottesdienst wird von einem Team von Theater-Spielern und Liturgen gestaltet, Pfarrerin Kastens predigt und leitet hindurch.

Corona-Regeln

Es gilt für Erwachsene die 2 G-Regel und (FFP2-)Maskenpflicht. Impfnachweis und Personalausweis sind bereit zu halten. Für Kinder ab sechs Jahren gilt die 3-G-Regel, Schulkinder gelten als schulgetestet.

Gottesdienst-Plan

Die Gemeinde Balve bietet folgende Gottesdienste am Heiligen Abend an:

14 Uhr, Gemeindehaus „Die kleinste Krippe der Welt“ , besonders für Senioren und Familien, die danach noch Großeltern besuchen;

15 Uhr, Kirche mit Krippenspiel der Katechumenen: „Warum die Engel sangen, was sie sangen“;

16 Uhr, Gemeindehaus, „Das lebendige Krippenbild“, beonders für Vorschulkinder sowie Erst- und Zweitklässler;

17 Uhr, Kirche mit Krippenspiel der Konfirmanden: „Warum die Engel sangen, was sie sangen“;

23 Uhr, Kirche „Die kleinste Krippe der Welt“.

Anmeldungen

Zu allen Gottesdiensten muss man sich wegen der begrenzten Platzzahl telefonisch im Gemeindebüro anmelden (Frauke Hamer, Telefon 2375-5579, dienstags/donnerstags/freitags 9.30 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs, 15.30 bis 18.30 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve