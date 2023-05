Evangelische Gemeinde Balve plant Jugendgottesdienste

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve erweitert ihr Angebot für Jugendliche. Was hat sie vor, wer steckt dahinter?

In regelmäßigen Abständen soll in der „HomeZone“ der Evangelischen Kirchengemeinde Balve ein Jugendgottesdienst stattfinden. „HomeZone Spirit“ knüpft an die „truestory“-Jugendwoche an, die im März in der Gemeinde stattfand. Kommenden Dienstag, 7. Mai öffnet die „HomeZone“ um 17 Uhr ihre Türen. Sie bietet einen Workshop passend zum Thema und Snacks. Von 18.30 Uhr bis 19 Uhr gibt es dann Musik, Realtalk und Impuls. Das Thema am kommenden Dienstag lautet: „Du wirst gesehen!“ Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen und Interessierte. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben. Das teilte Pfarrerin Antje Kastens mit. Mit den Jugendgottesdiensten setzt die neue Jugendreferentin Doreen Wahl Akzente.

