Evangelische Gemeinde: Das bringt Aktion für Jugendliche

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve startet durch. Nächste Woche startet eine Aktion für Jugendliche. Was wird geboten, was steckt dahinter?

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Balve hat angesichts der anstehenden Strukturveränderungen ein neues Gemeindemotto erarbeitet: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage“. Diese Zusage des auferstandenen Christus aus dem Matthäus-Evangelium schien eine gute Ermutigung für die zukünftigen Neuerungen zu sein. Die Gemeinde hat nach eigenen Angaben viele Taufen. Junge Familien lassen sich einladen. Katechumenen und Konfirmanden bringen sich aktiv ein. Zugleich gibt es ein Mehrgenerationenkonzept, in dem Junge und Alte miteinander vernetzt werden. Anlässlich der Gemeindeversammlung Ende Februar mit über 100 interessierten Gemeindegliedern wurde auch das neue Banner am Gemeindehaus an der Hönnetalstraße 25 eingeweiht. Es nimmt im Umriss der Gemeinde und in den Farben blau-rot-weiß das Gemeinde-Logo auf, das vor zwei Jahren ebenfalls neu entwickelt wurde. Jetzt grüßt das Banner täglich die Autofahrer und Passanten auf der Bundesstraße durch das Hönnetal. „In diesen verrückten Zeiten tut Ermutigung gut“, meint Pfarrerin Antje Kastens.

„Truestory“ heißt eine Jugendwoche evangelischer Gemeinden, die bundesweit, darunter in Balve, angeboten wird. Von Dienstag, 14. März, bis Samstag, 18. März, jeweils 17 bis 20.30 Uhr sind Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen in die „HomeZone“, den Jugendkeller des Gemeindezentrums an der Hönnetalstraße, zu kommen. Als Moderator der Abende konnte Sven Körber gewonnen werden, Gemeindepädagoge und Mitarbeiter beim landeskirchlichen Amt für Mission und Ökumene in Dortmund. Jugendreferentin Doreen Wahl und Team organisieren die Abende und machen Musik. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr sind verschiedenste Workshops angeboten, die eingeladene Gäste aus Balve gestalten: Erste Hilfe, Theater, Musik, Kochen, Zirkus. Von 19 bis 20 Uhr geht es um die Truestory „Jesus“: Fakten und Folgerungen aus dem Leben Jesu. Es sind lockere Abende der Begegnung mit Fingerfood, den Gemeindekreise und Presbyterinnen herstellen. Am Sonntag, 10 Uhr, wird der Abschluss der „true-story“ gefeiert mit einem Jugendgottesdienst mit Musik-Band für alle Generationen in der Kirche.

