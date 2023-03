Evangelische Gemeinde: Das bringt Finale der Aktionswoche

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve hat Jugendlichen mit der Aktionswoche „truestory“ Angebote. Am Freitag, 17. März, beginnt das große Finale.

Die Evangelische Gemeinde Balve hat sich zufrieden mit ihrer Aktionswoche „truestory“ für junge Leute gezeigt.

Rund 30 Jugendliche ließen sich bisher zur „truestory“-Jugendwoche mit Sven Körber und Doreen Wahl täglich am frühen Abend ins Gemeindehaus an der Hönnetalstraße einladen. Zum Thema „true safety“ gab es einen Workshop der Malteser mit Vortrag von Kristina Stadelhofer. Die Erläuterungen, unterstützt von Jasmin Budde, Markus Ickler, stießen auf viel Interesse. Es gab viele Fragen zu Katastrophenschutz und Erster Hilfe. Am Folgetag ging es um „true justice“. Hier haben im Workshop die Zirkustrainerinnen Anna Lena Hartmann sowie Leonie und Joleen Wild die Jugendlichen mit Jonglier- und Balanceübungen (Material aus Marcus Kleins Zirkusschule) begeistert. Pfarrerin Antje Kastens: „Es war richtig was los im großen Gemeindesaal. Rechtssprechung verlangt eine Balance zwischen Schuld und Sühne.“ Sven Körber hob im gemeinsamen Bibelteilen hervor, dass Christen einen Gott haben, der Gerechtigkeit liebe und in seinem Sohn selber herstelle.

Am Folgeabend ging es um „true me“. Im Workshop unter Anleitung von Lea Tessa Justus gekocht und am Ende des Abends gemeinsam das Menü genossen. Pfarrerin Kastens: „Gott möchte, dass auch der Mensch selber seinen guten Platz findet, das Leben genießen kann.“

Am Freitag, 17. März, kommt der Festspielverein Balve mit einem Theaterworkshop ins Gemeindehaus, „true love“ das Thema.

Am Samstag, 18. März, lädt „Hönnevital“ die Jugendlichen zu einer Workout-Einheit ins nahe Fitnessstudio ein. Thema: „true life“.

Ein Gottesdienst am Sonntag, 19. März, 10 Uhr, in der Kirche Balve mit Gemeindepädagoge Sven Körbe und Jugendreferentin Doreen Wahl schließt die Jugendwoche ab.

