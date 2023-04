Evangelische Gemeinde: Deshalb waren Prädikantinnen berührt

Balve. Ein wichtiger Schritt für die Evangelische Gemeinde Balve. Deshalb waren Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg so berührt.

Es war ein wichtiger Tag für die Evangelische Gemeinde in Balve. Mit der Einführung von Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg als Prädikantinnen ist ein wichtiger Schritt für die Weiterführung der Gottesdienste in Balve gelegt worden.

Pfarrerin Antje Kastens segnet Klaudia Botschar (Mitte) und Nicole Klüppelberg. Foto: Sven Paul / WP

Sie übernehmen in Zukunft nach der Pensionierung von Pfarrerin Antje Kastens selbständig die Gottesdienste, leiten die Liturgie und predigen.„Es ist ein wichtiges Ereignis für die Gemeinde, weil es den Kreis der Prediger(innen) erheblich erweitert. Und es ist ein Grund zur Freude, dass sich in diesen erfüllten und stressigen Tagen solche engagierten Ehrenamtliche noch finden lassen“, erklärte die Balver Pfarrerin beim Einführungsgottesdienst für die beiden Presbyterinnen. Weiter hieß es: „Beide Prädikantinnen werden heute hier eingeführt. Beide haben einen langen Weg der Ausbildung hinter sich, welche durch die vergangenen Corona-Zeit ihnen erschwert wurde.“

Zoom-Sitzungen und Probe-Predigten

In der Ausbildung wurde ihnen das Verstehen des Wortes Gottes und das Auslegen dieser Worte nahegebracht. Auch das selbstständige Schreiben von Predigttexten und Abhalten von Gottesdiensten wurde Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg mitgegeben. Sie hatten sich zur Ausbildung als Predigerinnen bereiterklärt und stehen nun nach vielen Wochenendtreffen und Zoom-Sitzungen sowie nach ihren erfolgreichen Probepredigten für ehrenamtliche Predigtdienste zur Verfügung.

Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg wurden eingeführt in das Prädikantinnenamt (Mitte, stehend): Die Kirche war voll. Foto: Sven Paul / WP

„Insgesamt ist es für die Balver Gemeinde sehr wichtig, dass wir uns ehrenamtlich breit aufstellen, denn es wird einfach so sein, dass viele Dienste zu tun sind. Weil ein Pfarrer oder eine Pfarrerin es alleine nicht schaffen kann. Vor allem jetzt durch den Wechsel zu einem Gemeindepädagogen oder einer Pädagogin. Beide sind durch Gott, aber auch durch die Gemeinde berufen, diese Tätigkeit auszuführen“, erklärte Kastens weiter.

Assessor Pfarrer Thomas von Pavel bei der feierlichen Einführung Foto: Sven Paul / WP

„Ihr sollt das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Ihr sollt der Gemeinde in der Taufe und im Abendmahl dienen. Achtet Bekenntnis und Glauben unserer Kirche und dient mit der Verkündigung dem Zusammenhalt der Kirche in der Gemeinde. Führt euer Amt in Treue und behaltet die Glaubwürdigkeit dieses Amtes. Ihr werdet im eurem Dienst von der Fürbitte und der Gemeinde getragen“, verkündet Assessor Pfarrer Thomas von Pavel aus Menden bei der feierlichen Einführung im Namen der Evangelischen Kirche von Westfalen. „Ich frage euch nun, seid ihr Bereit dieses Amt zu übernehmen, so bezeugt es vor Gott und dieser Gemeinde und antwortet mit Ja.“

Sichtlich berührt

Sichtlich berührt bejahten beide Prädikantinnen diese Frage und stehen nun im Dienst der Balver Gemeinde: ehrenamtlich.Pfarrerin Antje Kastens und Presbyteriums-Vorsitzender Lars Beuter assistierten Pfarrer von Pavel, während Gemeindeglieder geistliche Voten zur Einsegnung der beiden neuen Prädikantinnen vortrugen.Die Evangelische Gemeinde Balve stellt sich für die Zeit nach dem Ausscheiden der beliebten Pfarrerin Antje Kastens auf. Ihr Ausscheiden ist mit einer Neuorganisation der Gemeinde verbunden; sie arbeitet künftig mit ihrer Partnergemeinde in Deilinghofen zusammen. Zugleich wird die Rolle von ehrenamtlichen Gottesdienst-Mitarbeitern gestärkt.

Wie werden Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg künftig sichtbar sein? Sie werden in Balve und im Kirchenkreis Iserlohn selbstständig Gottesdienste halten und das Abendmahl reichen - im Talar, wie die hauptamtlichen Amtsschwestern und Amtsbrüder. Doch das ist nicht alles. Nach Probezeit und Fortbildung erhalten die beiden Prädikantinnen die Beauftragung zu Taufe, Beerdigung und Trauung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve