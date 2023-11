Evangelische Gemeinde gibt Gas: Das ist geplant

Balve Bis zum Jahresende gibt‘s pralles Programm für Alt und Jung. Es verspricht den Teilnehmenden viel „Segen“. Was ist geplant?

Die Evangelische Gemeinde Balve startet mit ihrem neuen Team durch. Gemeindepädagoge Sven Körber undGemeindereferentin Doreen Wahl haben für den Herbst ein pralles Paket für Jung und Alt geschnürt. Beim Redaktionsbesuch hat Doreen Wahl eine Gitarre mitgebracht. Mit Absicht: Im Programm steckt viel Musik.

„Die Idee ist: Wir wollen das Thema ,Segen‘ nach vorne holen“, erläutert Doreen Wahl. Der Segen sei ein fester Bestandteil am Schluss eines Gottesdienstes: „Es ist Gottes Zusage: Ich bin mit Euch unterwegs.“ Sie fügte hinzu: „Wir wollen den Segen weitergeben, und das kann man am besten mit gemeinsamem Singen.“

Erst ins Tonstudio, dann kommt Spotify

Deshalb startet am Mittwoch, 8. November, 16.30 Uhr im Gemeindehaus an der Hönnetalstraße ein Liederprojekt für Kinder ab fünf Jahren. Geplant sind zwei Einheiten à 90 Minuten. Organisiert wird es von einem ehrenamtlichen Team verschiedener Altersklassen. „Wir werden kreativ“, versprach Doreen Wahl (0170-4759870). „Und dabei werden wir auch eines der beiden Segenslieder einstudieren.“ Die Lieder hat die Gemeindereferentin selbst geschrieben: „Wir können frei damit umgehen.“ Die Gemeinde hat Familien mit kleinen Kindern zwischen fünf und elf Jahren bereits aufs Projekt aufmerksam gemacht: „Wir haben ihnen Post geschickt.“

Erwachsene Gemeindemitglieder sind eingeladen, ab 15. November drei Mal mittwochs ab 19 Uhr für eine Stunde ins Gemeindehaus zu pilgern. Auch sie üben ein Segenslied ein.

Am Donnerstag, 7. Dezember, werden die beiden Lieder in Kai Deutschländers Tonstudio in Langenholthausen aufgenommen. Sie sollen später beim Musikstreamingdienst Spotify abrufbar sein. Die beiden Lieder sollen aber auch Gottesdienste bereichern. Sven Körber und Doreen Wahl ist wichtig, dass sie mit ihrem Gesangsprojekt keinesfalls mit Chören im Stadtgebiet in Konkurrenz treten wollen.

Weihnachten im Blick

Nebenher haben die beiden Hauptamtlichen der Evangelischen Gemeinde bereits Weihnachten in den Blick genommen. Sie planen ein Kinder-Sing-Krippenspiel. Der Titel lautet „Merry Christmas – Jesus ist geboren.“ Die Proben beginnen am 22. November, 14.30 Uhr, im Gemeindehaus. Sie finden jeweils von 16.30 bis 18 Uhr statt. Aufgeführt wird das Stück am Heiligen Abend um 14.30 Uhr im Familiengottesdienst.

Bereits am Sonntag, 12. November, kommt die Gemeinde nach dem 10-Uhr-Gottesdienst zu einer Versammlung zusammen. Dabei informiert Kirchmeisterin Silke Hoppe über die Wahl des Presbyteriums im Februar 2024. Es stehen personelle Wechsel an. Insgesamt stehen sechs Kandidatinnen und Kandidaten für sechs Plätze bereit. Vorher war das Presbyterium achtköpfig. Weitere Kandidaturen sind möglich. Jutta Wilmes, Klaudia Botschar, Stefan Schneider und Sandra Ackermann scheiden aus, Sigrid Weseloh tritt neu an, ebenso Anna Kroner.

