Evangelische Kirche testet neues Konzept: „Sei gesegnet“

Am 17. Dezember - genau vor 90 Jahren - ist die evangelische Kirche in Balve eigeweiht worden. Nun blicken Gemeindemitglieder und Kirchenhistoriker Professor Jürgen Kampmann auf die bewegte Geschichte zurück.

Balve Segnungs-Reihe soll Lust auf Glauben machen. Dabei wird‘s auch musikalisch.

Die evangelische Kirchengemeinde Balve will mit einem neuen Konzept in 2024 durchstarten. Es geht vor allem darum, den Balvern Gott näherzubringen. Was genau geplant ist - und wann es los geht.

„Als evangelische Kirchengemeinde Balve wollen wir Menschen wieder neu mit dem Segen Gottes in Berührung bringen. Dazu wird es in den kommenden Monaten verschiedene Aktionen geben“, kündigt Gemeindepädagoge Sven Körber an. Den Auftakt dazu hat es bereits im November 2023 gegeben: Ein Singprojekt für jede und jeden. Drei Treffen, zwei neue Segenslieder, ein Besuch im Tonstudio. „Nun wollen wir uns mit einer Predigtreihe in vier Gottesdiensten dem Thema weiter annähern“, erklärt Körber weiter.

Die Termine an der Hönnetalstraße im Überblick:

- Sonntag, 21. Januar, 10 Uhr: „Segen ist Verheißung!“ 1. Mose/Genesis 12,1-4 mit Gemeindepädagoge Sven Körber.

- Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr: „Segen ist für alle!“ Markus 10,13-16 mit Prädikantin Klaudia Botschar und Jugendreferentin Doreen Wahl; ein Familiengottesdienst mit anschließendem Kirch-Cafe.

- Sonntag, 4. Februar, 10 Uhr: „Segen ist Trost!“ 1. Mose/ Genesis 28,10-22 mit Pfarrer Thomas Ehlert; ein Gottesdienst mit Abendmahl.

- Sonntag, 11. Februar, 10 Uhr: „Segen ist Hilfe zum Frieden!“ 1. Petrus 3,8-12 mit Gemeindepädagoge Sven Körber; Segnungsgottesdienst mit anschließendem Kirch-Café.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen bietet an den gleichen Sonntagen diese Gottesdienstreihe an. In einem gemeinsamen Bibelgespräch nach den vier Gottesdiensten wollen sich Vertreter beider Kirchengemeinden am Montag, 12. Februar, um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus in Deilinghofen austauschen. Durch den Abend führen dann Gemeindepädagoge Sven Körber und Pfarrer Thomas Ehlert.

