Juli 2022: Die Hönne fällt trocken in Höhe der Balver Höhle (beim Balver Schützenfest).

Bilanz Extremes Wetter in Balve: So irre war das Jahr 2022

Balve. Von wegen zu trocken: Das Jahr 2022 war in Balve zu nass. Warum das Wetter vergangenes Jahr irre Kapriolen schlug.

Das Wetter hat im vergangenen Jahr eine Achterbahnfahrt hingelegt. Meistens war es zu warm, dazu mal viel zu nass und sehr lang auch viel zu trocken. Das geht aus den Daten von Frank Baumeister hervor. Der Chef eines Unternehmens für den Verleih von Baumaschinen ermittelt sie per professioneller Wetterstation. Aktuelle Ergebnisse stellt er ins Netz (wetter-balve.de). Das Gesamtergebnis mutet sich inzwischen wie eine Binsenweisheit an. Dennoch gab es Überraschungen.

Supernasser Februar 2022: Sturm-Einsätze der Balver Feuerwehr in Binolen (Foto) und Wocklum Foto: Feuerwehr Balve

Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag im Vergleich zum langjährigen Mittel zu hoch: 10,5 Grad – fast zwei Grad mehr als sonst. Die Wintermonate Januar und Februar waren deutlich zu warm, ebenso die Herbstmonate Oktober und November. Die Abweichungen erreichten bis zu drei Grad.

Winterlicher Kaltstart im April

Als zu kalt erwiesen sich lediglich zwei Monate. Der April legte einen spätwinterlichen Kaltstart hin. Am Ende lagen die Temperaturen in dem launischen Monat um 1,2 Grad niedriger als gewohnt. Auch der September fiel aus der Reihe mit einem Monatsminus von 0,6 Grad.

Juni 2022: Balves Förster Richard Nikodem zeigt, was auf einer Borkenkäfer-Brache in Garbeck binnen zwei Jahren gewachsen ist. Unzufrieden ist er mit den rappektrockenen Boden. Foto: jürgen overkott / WP

Die Forstwirtschaft hat in den vergangenen Jahren extrem unter Dürre und Borkenkäfer-Plage gelitten. Nach Angaben von Förster Richard Nikodem haben Betriebe, die zu Beginn der Insekten-Invasion Käferholz verkaufen mussten, kaum noch finanzielle Rücklagen für die Aufforstung der Kahlflächen. Deshalb plagte Landwirte vor Jahresfrist die bange Frage: Wird 2022 ein weiteres Trockenjahr?

Die Antwort lautet: nein. Unterm Strich fiel in den vergangenen zwölf Monaten nicht deutlich wenig, sondern deutlich zu viel Regen. Die Bilanz beziffert das Plus auf 151 Liter pro Quadratmeter. Das Jahresoll liegt bei 944,4 Litern. Dennoch sehen Landwirte und Landesbetrieb Wald und Holz die Bilanz mit gemischten Gefühlen. Warum?

„Das hängt mit dem Zeitpunkt der Niederschläge zusammen“, sagt Förster Nikodem auf Anfrage der Westfalenpost. Der Sommer war rappeltrocken – vorne weg der August. In diesem Monat tröpfelten gerade mal 15,3 Liter aus dem Gewölk – 62,5 Liter weniger als gewohnt. Deutlich zu trocken waren auch Juni und Juli. Die Dürre setzte dem ohnehin gestressten Wald im Hönnetal weiter zu. Und dem Getreide?

August 2022: Ernte gut, alles gut Foto: Peter Müller / WP

„Alles bestens“, sagte Ortslandwirt Conrad Albersmeier; er war mit der Ernte zufrieden. „Das Getreide war in diesem Jahr zehn bis 14 Tage eher erntereif als normal. Die Gerste ist hervorragend. Der Weizen ist je nach Niederschlagsmenge und Untergrund unterschiedlich.“ Der trockene Sommer ersparte den Bauern überdies Kosten für das sonst übliche Trocknen der Getreide-Ernte.

Der Sommerdürre standen jedoch drei rekordverdächtig nasse Monate gegenüber. Der Februar brachte gar die dreifache Regenmenge. Im Januar und September war es immerhin das Doppelte. Was bringt’s dem Wald?

Förster Nikodem verweist auf die nach wie vor große Trockenheit in unteren Bodenschichten: „Wenn früher 100 Liter Regen fielen, versickerte das Wasser im Boden. Wenn heute 100 Liter fallen, geht die Hälfte oberirdisch weg. Der Boden ist betonhart.“ Dennoch sieht er Gutes im Dauerregen der vergangenen Wochen: „Die oberen Schichten des Bodens ist jetzt wieder feucht. Aber das Grundwasser ist noch nicht wieder aufgefüllt.“ In nächster Zeit will er auf gerodeten Borkenkäfer-Flächen neue Bäume setzen.

Die Grundwassermengen haben auch die Stadtwerke Balve sowie die Wasserbeschaffungsverbände in Mellen und Langenholthausen im Blick. Im September offenbarte Stadtwerke-Chef Hans-Jürgen Karthaus, was Wasserknappheit im Sommer bedeutete. Balve musste in Menden zukaufen – und dafür Geldmittel flüssig machen.

