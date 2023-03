Fabian Henze: Das plant Beckums neuer Schützen-Chef

Beckum/Halingen. Ein Halinger steht neuerdings an der Spitze von Beckums Schützen. Ein Gespräch über Neubürger und Langjährige, Ehrenamtskneipe und Vereinsleben.

Ein Halinger in Beckum: Der Nachfolger von Langzeit-Brudermeister Markus Baumeister ist ein Zugereister, einerseits. Andererseits setzt Fabian Henze (36) die Tradition seiner angeheirateten Familie fort. Was der neue Vorsitzende der Beckumer Schützenbruderschaft St. Hubertus vorhat, verriet er beim Besuch der Redaktion.

„Markus hatte ja schon vor längerem gesagt, dass er sein Amt aufgeben will, und ich habe mir gedacht: Wäre das nicht etwas für Dich? Ich habe das dann mit der Familie besprochen, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es gut wäre, wenn ich das machen würde“, erzählt der bisherige Geschäftsführer. „Meine Frau ist familiär vorbelastet. Ihr Vater war Brudermeister, bevor Markus kam.“

Apropos Markus Baumeister. Fabian Henzes Vorgänger hilft im Hintergrund weiter mit Rat und Tat – nicht nur bei der Hallenvermietung. „Es ist ein fließender Übergang“, freut sich Fabian Henze.

Ins Konzept Ehrenamtskneipe hat er sich längst eingearbeitet. Jüngst stand er, gemeinsam mit Beisitzer Jan-Paul Bathe und Oberst Frank Krutmann, am Zapfhahn. Die Ehrenamtskneipe knüpft da an, wo die Gaststätte König-Fabry im Dorf voriges Jahr aufhörte. Auch wenn die Besucherzahl in der Ehrenamtskneipe schwankt – die Schützen füllen damit die Kasse, die in der Corona-Zeit leerer geworden war. Dass sich das Engagement in vieler Hinsicht lohnt, hat sich inzwischen in Beckum herumgesprochen. Neben Schützen und Feuerwehr, Musikverein und SuS sind inzwischen auch Förderverein der Grundschule und das Partnerschaftskomitee Beckum-Roussay dabei.

„Die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen ist uns ganz wichtig“, betont Fabian Henze mit Blick auf gegenseitige Unterstützung. Vorne weg steht traditionell der Musikverein Beckum. Beide Vereine machen beim Schützenfest gemeinsame Sache. Zudem nutzen die Musiker im Dorf gern die Schützenhalle für ihre eigenen Veranstaltungen – wie für das Jugendkonzert am Sonntag, 26. März, 14.30 Uhr. Die Zusammenarbeit mit einem anderen Verein wird Ostern sichtbar. Schützen und Feuerwehr organisieren am Ostersonntag, 9. April, 19.30 Uhr, am Rand des Steinbruchs Busche.

Fabian Henze (links) mit Zapf-Team Jan-Paul Bathe (Mitte) und Frank Krutmann von Beckums Schützen in der Hönnetalhalle Foto: jürgen overkott / WP

Wie sieht’s denn im eigenen Verein aus? „Wir hatten im vergangenen Jahr 15 Neuzugänge“, freut sich Fabian Henze. „Wir hatten auch Anfragen von Neuzugezogenen, die uns beim Schützenfest gefragt hatten, ob sie mitmachen können.“

Mitgliederzahl steigt

Das Schützenfest hatte im vergangenen Jahr eine besondere Bedeutung – wegen der auslaufenden Corona-Beschränkungen. „Die Leute“, beobachtete Fabian Henze, „haben danach gelechzt, wieder ‘was zu machen. Das hat sich in die Karten gespielt.“ Inzwischen zählen Beckums Schützen mehr als 450 Mitglieder – die magische Grenze von 500 rückt, ähnlich wie beim SGV Balve, näher.

Michael Henze, Vorsitzender des Vereins Halinger Dorftheater und Regisseur desselben, ist Fabian Henzes Vater. Foto: Jürgen Overkott / WP

Fabian Henze will den Verein attraktiv für Neuzugänge machen. Zugleich aber liegt ihm daran, das vertraute Heimatgefühl langjähriger Mitglieder zu erhalten. Eine wichtige Rolle spielt Karsten Beckmann dabei: „Er ist jemand, der von klein auf in Beckum gewohnt, er ist jemand, der noch aktiv, er kann sich sehr gut mit den Älteren unterhalten. Gleichzeitig haben wir mit Sebastian Schmidt auf der Geschäftsführer-Position und Jan-Paul Bathe jemanden für die jüngere Generation.“

OSTERSONNTAG

Beckums Schützen planen eine Osteraktion für Kinder und Jugendliche. „Die Idee ist in der Corona-Zeit entstanden“, erzählt Brudermeister Fabian Henze. Es gab bereits in den vergangenen beiden Jahren Süßes für bittere Tage: „Wir packen bunte Tüten, natürlich mit Leckereien. Wir verteilen sie am Ostersonntag. Eltern und Großeltern können sich bei uns melden. Stichtag ist Freitag, 31. März.“ Die Aktion ist gut angelaufen. In beiden Vorjahren kamen jeweils rund 80 Tüten unters junge Volk. Nebenher wirbt die Bruderschaft fürs Kinderschützenfest.





Abends ab 19.30 Uhr werden beim Osterfeuer Weihnachtsbäume verbrannt. Der Musikverein eröffnet den Treff, Präses Pastor Wilhelm Grothe gibt seinen Segen dazu. Danach werden Bier und Wurst gereicht.

